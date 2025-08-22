Sin referirse al escándalo de la Andis, Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Rosario

En una semana con fuerte agenda en el Congreso y en medio del escándalo por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el presidente Javier Milei habló este viernes en un evento por los 141 años de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Durante el inicio de su discurso, Milei aclaró que su exposición estaría centrada en la volatilidad de la tasa de interés, el dilema de los precios, el tipo de cambio y la aplicación al caso argentino. De ese modo, evitó referirse al escándalo de corrupción en Andis. “La verdadera demanda de dinero depende del consumo y el consumo es una función de todos los precios de la economía. Esto es fundamental para ver qué es la tasa de interés”, señaló al inicio.

Y, agregó: “En equilibrio, la oferta de dinero tiene que ser igual a la demanda. Esto es importante porque puedo despejar el nivel de precios. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación”.

“Cuando llegamos al gobierno la inflación corría al 1,5 diario y ahora corree al 1,5 mensual. Ahora se entiende por qué Luis “Toto” Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia”, aseguró, según reprodujo La Voz del Interior.

Luego repasó algunas medidas de su gestión y lanzó: “El primer mito que derribamos era la tontería de la inflación multicausal. Cortamos la emisión de dinero y se cortó la inflación”.

“Las ideas de la libertad están funcionado”, dijo al sostener que durante los últimos meses se apreciaron los salarios y bajó la pobreza.

Cuestionó al kirchnerismo y aseguró: “Llegamos a la locura de que un tercio de los trabajadores formales eran pobres, ese era el sistema que dejaron”. Además, volvió a adelantar que a mitad del año que viene “no habrá más inflación”.

“Recientemente tuvimos un movimiento en el mercado de cambio y no hubo traspaso a precio. Además, la inflación núcleo cayó. Tendrían que estar reescribiendo todos los manuales porque están mal”, dijo.

La aparición pública del Presidente generó expectativa por la posibilidad de que se refiera a los hechos acontecidos en los últimos días, principalmente en el caso de la Andis y a los audios donde el extitular y ahora detenido Diego Spagnuolo mencionó la presunta participación de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, en el entramado de coimas.