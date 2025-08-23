Las localidades de Villa Elisa y Maimará quedaron a un paso de ser reconocidos entre los mejores del mundo

Villa Elisa y Maimará (Jujuy), fueron oficialmente confirmados como candidatos al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, que distingue a los destinos rurales más destacados del planeta. La noticia las ubica entre las ocho localidades que representan a la Argentina en la edición 2025 del certamen internacional, que este año recibió 270 postulaciones de 65 países.

La entrega de la candidatura en Villa Elisa.

La entrega de certificados se realizó en cada localidad con actos cargados de identidad. En Villa Elisa participaron autoridades provinciales y nacionales, además de la intendenta Susana Lambert. Hubo degustaciones de productos regionales, música y un recorrido por los atractivos que identifican a la ciudad, como el complejo termal y los tradicionales almacenes Francou y Don Leandro, consignó el portal de Cadena 3 Rosario.

La entrega de la candidatura en Maimará.

En Maimará, el reconocimiento se entregó durante la ceremonia de la Pachamama, en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca, donde la comunidad agradeció a la Madre Tierra. También participaron autoridades nacionales y provinciales, que recorrieron proyectos productivos y turísticos de la zona.

La expectativa está puesta en noviembre, cuando ONU Turismo anunciará los pueblos ganadores. En 2024, Argentina logró cuatro distinciones con Trevelin (Chubut), Caviahue-Copahue (Neuquén), Villa Tulumba (Córdoba) y Gaimán (Chubut).