Una mujer y un menor fueron detenidos por venta de cocaína y marihuana en Paraná

En el marco de una investigación por narcomenudeo, Drogas Peligrosas allanó una vivienda en la ciudad de Paraná, secuestró dinero, marihuana y cocaína y detuvo a dos personas, una de ellas menor de edad.

El procedimiento lo llevó adelante el personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, con la colaboración del Grupo Especial C.O.E.. Lo había solicitado quien instruye el legajo de investigación, el fiscal Santiago Alfieri, y lo autorizó el juez de Garantías Pablo Zoff.

El allanamiento, que se extendió desde las 15 de este viernes hasta las 21.45, tuvo lugar en el barrio Illia de la capital provincial, y permitió el secuestro de importantes elementos probatorios relacionados con el supuesto accionar delictual que se investiga, por ejemplo: envoltorios de nailon con decenas de dosis de cocaína y dos trozos compactos de marihuana, los que arrojaron un total de 423 gramos, así como más de 800.000 pesos, dos balanzas digitales de precisión, celulares, recortes varios y precintos.

Como resultado del procedimiento, se dispuso la detención e incomunicación de dos personas, el menor de edad y una mujer, quienes quedaron a disposición de la Justicia.