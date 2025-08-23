Atlético Tucumán venció a Talleres y lo acerca al descenso

Este sábado por la noche, Atlético Tucumán recibió a Talleres por la sexta fecha del Torneo Clausura en el estadio Monumental José Fierro. El árbitro del juego por la Liga Profesional fue Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio.

Tucumán fue el primero en generar peligro con un avance por la izquierda de Nicolás Laméndola. Luego de sacarse a su marcador de encima, el mediocampista envió un preciso centro para la llegada en diagonal de Leandro Díaz, que con un cabezazo de pique al suelo venció a Guido Herrera y anotó el 1-0. Iban 15 minutos.

El Decano siguió buscando y consiguió el segundo gol con un remate de larga distancia de Miguel Brizuela. El disparo del defensor sufrió un ligero desvío en Santiago Fernández que descolocó a Herrera y así se transformó en el 2-0 parcial. La efectividad ponía 2-0 por encima al equipo anfitrión.

Todavía en el primer tiempo pudo llegar el tercero. Esta vez fue tras una asociación que fue de izquierda a derecha y acabó con la aparición de Adrián Sánchez dentro del área. El mediocampista sacó un remate cruzado que se fue cerca del poste derecho, pero era un aviso para lo que vendría en el complemento.

Nada más iban dos minutos cuando un nuevo avance por izquierda terminó en desborde y centro de Laméndola para la llegada de Sánchez, que primero falló de cabeza y luego definió de chilena para anotar el 3-0 parcial. Talleres estaba sumamente golpeado, pero reaccionó.

El equipo de Carlos Tévez mereció largamente el descuento en la segunda mitad. Un ejemplo de chance desperdiciada en el esta etapa fue la que malogró Nahuel Bustos, que quedó mano a mano con Matías Mansilla tras un resbalón de Cléver Ferreira, pero marró el disparo cruzado al costado derecho del arquero.

Luego llegó la chance de Fernández, que estrelló un estupendo remate de derecha en el travesaño previo desvió en la mano de Mansilla. Era un golazo, pero el arquero la sacó del ángulo.

Antes del final hubo dos expulsiones, una por equipo. Primero se fue Juan Portilla en el visitante por un codazo sobre Guillermo Acosta y luego Cléver Ferreira en el local por un pisotón sobre Federico Girotti. En ambos casos hubo revisión del VAR y cambio de decisión del árbitro.

Con el triunfo, el Decano llegó a nueve puntos y se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Zona B; mientras que la T tiene cinco unidades y está 12°. En la próxima fecha, los de Carlos Tévez recibirán a Deportivo Riestra, el domingo 31, desde las 16.45; mientras que el equipo tucumano será visitante de Gimnasia, el lunes 1 de septiembre, desde las 17.

-SÍNTESIS-

Atlético Tucumán 3-0 Talleres.



Goles:

15’PT: Leandro Díaz.

31’PT: Miguel Brizuela.

2’ST: Adrián Sánchez.



Expulsados:

38’ST: Juan Portilla (TAL).

49’ST: Cléver Ferreira (TUC).



Formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Cléver Ferreira, Marcelo Ortiz, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz y Mateo Coronel.

DT: Lucas Pusineri.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Juan Portilla, Joaquín Mosqueira; Rick, Valentín Depietri, Luis Sequeira; Federico Girotti.

DT: Carlos Tévez.



Cambios:

ET: ingresó Matías Galarza por Joaquín Mosqueira (TAL).

14’ST: ingresó Rubén Botta por Luis Sequeira (TAL).

14’ST: ingresó Nahuel Bustos por Rick (TAL).

17’ST: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Nicolás Laméndola (TUC).

29’ST: ingresó Carlos Auzqui por Mateo Coronel (TUC).

29’ST: ingresó Guillermo Acosta por Lautaro Godoy (TUC).

41’ST: ingresó Lisandro Cabrera por Leandro Díaz (TUC).

41’ST: ingresó Kevin López por Adrián Sánchez (TUC).



Amonestados:

43’PT: Juan Portilla (TAL).

43’PT: Kevin Ortiz (TUC).

46’PT: Nicolás Laméndola (TUC).

23’ST: Santiago Fernández (TAL).

32’ST: Valentín Depietri (TAL)

.34’ST: Rubén Botta (TAL).



Árbitro: Andrés Gariano. VAR: Salomé Di Iorio.



Estadio: Monumental José Fierro.

Video: Liga Profesional.