Yuyito González invitó a Javier Milei y Fátima Flórez juntos a su programa

La exvedette también afirmó que volvería con un ex, al tiempo que pidió el premio Pulitzer si el mandatario y la vedette se reúnen en su magazine.

Amalia “Yuyito” González ahora aguarda -en su imaginario- por uno de los premios más prestigiosos del periodismo internacional: la conductora invitó a su exnovio, el presidente Javier Milei y su expareja Fátima Flórez al magazine que conduce y, en caso de que asistan ambos, se consideró digna de un premio Pulitzer.

En principio, “Yuyito” reveló que “podría volver con un ex” y añadió: “Tengo una vida muy sorprendente por etapas, siempre me pasaron cosas sorpresivas, lindas y feas. A nivel amor, soy una mujer muy afortunada”.

Sin embargo, descartó que la posibilidad sea con su gran amor, Guillermo Coppola: “No vamos a volver porque está muy casado y todos somos familia, bastante que me hace aparecer en su serie que ya con eso tengo un montón”.

En línea con los “exs” y las reconciliaciones, se refirió a Flórez y Milei: “Me encantaría que Fátima venga a mi programa. Si tuviera la primera pregunta en mente, la dejaría muy reservada para mi programa. Podría ser una linda charla de mujer a mujer, esa es mi fantasía. Fátima sería una invitada de lujo”.

“¡Qué vengan los dos! y si vienen ambos, a mí me dan el -premio- Pulitzer”, concluyó sobre el galardón que se otorga desde 1917 y premia la excelencia en reportajes, crónicas, fotografía, opinión y otros géneros periodísticos, así como en literatura y música.

Fuente: Noticias Argentinas.