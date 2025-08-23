Gimnasia perdió en Formosa y su situación se compromete

Gimnasia no pudo sumar en Formosa y está en zona de descenso.

Por la sexta fecha de la Fase Reválida, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitó este sábado a Sol de América de Formosa. El partido enmarcado en la Zona B contó con el arbitraje de Rodrigo Rivero en el estadio del conjunto formoseño.

El resultado no fue el mejor para el equipo uruguayense, ya que cayó derrotado por 3-1 en un duelo clave en la lucha por evitar el descenso de categoría.

Los anfitriones llegaron al gol por medio de Franco Paredes y Luis Campero en el primer tiempo (a los 14 y 39 minutos) y Pedro Mune en el complemento (a los 44).

Gimnasia había descontado sobre el cierre de la primera mitad (a los 46) por medio de Micael Bogado, pero jugó los últimos instantes del partido con uno menos por la expulsión de Damián Baltoré (a los 43 minutos del complemento).

Para este encuentro, Ángel Gómez eligió el siguiente equipo titular: Pedro Bravo; Nicolás Suárez, Jonathan Benítez, Damián Sánchez, Ariel González; Lautaro Altamirano, Pablo Hofstetter, Agustín Favre, Nicolás Germanier; Agustín García y Micael Bogado.

La derrota dejó al Lobo a la expectativa de lo que ocurra con Sportivo Ben Hur de Rafaela y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que tienen la misma cantidad de puntos, pero un partido menos.

Ahora el promedio del equipo uruguayense es de 1,041 y solo está por encima del ya descendido Crucero del Norte. Sol de América, que ganó el partido, ahora tiene un acumulado de 1,227, aunque tiene la ventaja de dividir por menos encuentros debido a que contó con menos partidos en la fase previa.

En la próxima fecha, Gimnasia volverá a ser local en el estadio Manuel y Ramón Núñez, donde recibirá a Sportivo AC de Las Parejas. Sol de América, por su lado, enfrentará a Ben Hur en otro duelo clave por el descenso.