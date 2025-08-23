TC: Agustín Canapino se quedó con la clasificación en Buenos Aires

De izquierda a derecha, Ledesma, Canapino y Trucco, el podio de la clasificación.

Este sábado se desarrollaron los entrenamientos y la clasificación correspondiente a la décima fecha del Turismo Carretera. En el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires se desarrolló la actividad que incluyó el retorno del paranaense Agustín Martínez, ausente tras su accidente en el TC Pick Up.

En el primero de los entrenamientos el líder fue Christian Ledesma, que marcó un tiempo de un minuto, 29 segundos y 463 milésimas, seguido por Julián Santero y Agustín Canapino a 53 y 222 milésimas, respectivamente. Martínez fue el mejor de los entrerrianos en el cuarto lugar; mientras que Nicolás Bonelli fue 16° y Mariano Werner acabó 50°.

El segundo entrenamiento quedó otra vez en manos de Ledesma, que marcó el que posteriormente sería el mejor tiempo de la tarde: un minuto, 28 segundos y 996 milésimas luego de 12 vueltas. Lo siguieron Canapino y Hernán Palazzo a 403 y 481 milésimas. En este caso el mejor entrerriano fue Bonelli, que acabó cuarto, mientras que Werner y Martínez fueron 29° y 49°, respectivamente.

Al momento de la verdad no pudo repetir Ledesma. Esta vez fue Canapino quien en dos giros marcó un registro de un minuto, 29 segundos y 36 milésimas para quedarse con la pole position. Segundo quedó Ledesma a dos décimas del Titán de Arrecifes; mientras que el tercero fue Juan Trucco a 307 milésimas.

Para los entrerrianos fue una buena clasificación: Mariano Werner terminó sexto, a 574 milésimas; Agustín Martínez fue séptimo a 614 milésimas; y Nicolás Bonelli terminó en el 16° lugar, a un segundo y 86 milésimas.

Por delante queda la actividad del domingo, que tendrá las tres series a las 10.10, 10.35 y 11 de la mañana. La final de la décima fecha será a partir de las 13.30.

Clasificación | Turismo Carretera | Fecha 10 (en Buenos Aires)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 1’29”36/1000.

2°) Christian Ledesma (Chevrolet): a 200/1000.

3°) Juan Trucco (Dodge): a 307/1000.

4°) Marcelo Agrelo (Toyota): a 374/1000.

5°) Elio Craparo (Dodge): a 379/1000.

6°) Mariano Werner (Ford): a 574/1000.

7°) Agustín Martínez (Ford): a 614/1000.

---

16°) Nicolás Bonelli (Ford): a 1”86/1000.