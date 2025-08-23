San Martín ganó y se acerca a salir del descenso

Este sábado por la noche hubo acción en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez por la sexta fecha del Torneo Clausura en la Liga Profesional. San Martín de San Juan recibió a Gimnasia de La Plata en un partido que contó con el arbitraje de Fernando Espinoza, acompañado en el VAR por Luis Lobo Medina.

Gimnasia fue el primero en llegar. Lo hizo luego de una sucesión de toques dentro del área que acabaron con la llegada de Manuel Panaro por el costado izquierdo. El remate del mediocampista se fue pegado al poste derecho del arco defendido por Matías Borgogno.

El arquero tuvo chance de lucirse en la siguiente, luego de detener un cabezazo que tenía destino de gol. Todo comenzó con un tiro de esquina desde la derecha en el que Juan Pintado ganó de cabeza y buscó el costado derecho del arco local, pero una buena intervención del arquero evitó el tanto.

San Martín tuvo su primer intento luego de un centro desde la izquierda impulsado por Sebastián González que Ignacio maestro Puch no llegó a impulsar al arco defendido por Nelson Insfrán. La hinchada local se quedó pidiendo penal por un agarrón que pareció existir, pero que Fernando Espinoza no sancionó.

En la respuesta, el Lobo tuvo el gol tras un centro desde la izquierda, pero el estético remate de taco de Marcelo Torres no bajó a tiempo y acabó en el techo del arco defendido por Borgogno. Así terminó el primer tiempo.

En el complemento, San Martín salió decidido a buscar la ventaja y esta vez sí tuvo el penal que se le negó en el primer tiempo. Fue luego de un centro desde la izquierda en el que el balón le quedó a Maestro Puch. El atacante intentó un remate desde el piso que dio en el brazo de Gastón Suso y suscitó el reclamo de todo el estadio. Revisión del VAR mediante, Espinoza sancionó penal y de la ejecución se encargó Marco Iacobellis, que remató al medio y estampó el 1-0 a los nueve minutos.

Ante la desventaja, los de Alejandro Orfila fueron con todas sus armas a buscar el empate y tuvieron una chance muy clara tras un tiro de esquina ejecutado desde la derecha. Luego de un rebote hacia arriba, el balón quedó en la posición de Nicolás Garayalde, que intentó una chilena. El remate del mediocampista se fue apenas por encima del travesaño por el costado izquierdo.

El propio Garayalde tuvo el siguiente intento con un remate de larga distancia que Borgogno rechazó de manera defectuosa. En el rebote, Panaro fue a buscar la pelota, pero luego fingió una falta que no existió de Santiago Salle, que llegaba a marcarlo desde atrás. Fue lo último: el partido acabó 1-0.

El triunfo ubica al Santo en la séptima posición de la Zona B con ocho puntos y ya tiene casi la misma cantidad de unidades que sumó en el Torneo Apertura (acumuló nueve). El Lobo, por su lado, quedó en la novena posición con siete unidades. En la próxima fecha, el Verdinegro visitará a River Plate, el domingo 31 desde las 19.15; mientras que al equipo de Alejandro Orfila le tocará recibir a Atlético Tucumán, el lunes 1 de septiembre desde las 17.

-SÍNTESIS-

San Martín 1-0 Gimnasia.



Gol:

9’ST: Marco Iacobellis -penal-.



Formaciones:

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Pablo García, Nicolás Watson; Santiago Salle, Sebastián González, Marco Iacobellis; Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Mateo Seoane, Nicolás Garayalde; Jeremías Merlo, Lucas Castro, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.



Cambios:

ET: ingresó Bautista Merlini por Lucas Castro (GIM).

17’ST: ingresó Sebastián Jaurena por Pablo García (SMA).

21’ST: ingresó Juan Pérez por Jeremías Merlo (GIM).

21’ST: ingresó Leandro Mamut por Mateo Seoane (GIM).

26’ST: ingresó Franco Toloza por Ignacio Maestro Puch (SMA).

26’ST: ingresó Lautaro Escalante por Sebastián González (SMA).

39’ST: ingresó Matías Orihuela por Santiago Salle (SMA).

39’ST: ingresó Alejandro Molina por Marco Iacobellis (SMA).

40’ST: ingresó Sebastián Lomónaco por Manuel Panaro (GIM).

40’ST: ingresó Maximiliano Zalazar por Nicolás Garayalde (GIM).



Amonestados:

9’PT: Lucas Castro (GIM).

38’PT: Gastón Suso (GIM).

35’ST: Nicolás Watson (SMA).

48’ST: Lucas Diarte (SMA).



Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Luis Lobo Medina.



Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

Video: Liga Profesional.