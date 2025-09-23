Sesionará el Concejo Deliberante de Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná tiene agendada la 14° sesión ordinaria de 2025. Será este miércoles, a partir de las 9. Estarán en condiciones de ser aprobados dos dictámenes remitidos por las Comisiones de Legislación General y de Desarrollo Territorial, que contemplan la aceptación de donaciones de terrenos realizadas a favor de la Municipalidad de Paraná, destinadas al trazado de calles públicas.

Asimismo, ingresarán para su análisis diversos proyectos de las y los concejales relacionados al reconocimiento cultural y comunitario de distintas actividades a desarrollarse en Paraná.