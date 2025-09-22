Vóley: la paranaense Catalina Borrero Müller completó un gran torneo con  “Las Panteritas”

Un total de 63 puntos anotó la paranaense Borrero Müller en Lima, Perú.
La paranaense Catalina Borrero Müller completó su participación en el Campeonato Sudamericano U17 Femenino de Voleibol, disputado en Lima, Perú. A pesar de una notable producción individual y colectiva, el seleccionado argentino quedó quinto y sin lograr la clasificación al Mundial de la categoría.
La jugadora del Paraná Rowing Club anotó 20 puntos y fue la segunda máxima anotadora de la Albiceleste en la victoria sobre Bolivia por 3 a 1 en sets, con parciales de 20-25, 25-18, 25-14 y 25-14. Sofía Baldo sobresalió con 39 unidades en la ofensiva del equipo nacional.
A lo largo del torneo, Las Panteritas lograron triunfar frente a Venezuela, Colombia y Bolivia, cayendo solo con Brasil. Por el sistema de desempate (cantidad de sets ganados y perdidos) quedaron terceras en la zona y tuvieron que jugar por el quinto puesto.
Borrero Müller anotó 20 puntos en el debut con victoria sobre Venezuela (3-1); 10 en el triunfo ante Colombia (3-0); 13 en la derrota con Brasil (0-3) y 20 más ante Bolivia (3-1).