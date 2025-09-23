“Nunca hay que descartar a Werner”, expresó Canapino

Agustín Canapino atraviesa un gran presente en el Turismo Carretera, muy diferente a la realidad de Mariano Werner (36 años). Con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, motorizado por Martín Costanzo, se transformó en el gran protagonista de la temporada 2025. Sus números hablan por sí solos: tres victorias (Concepción, Buenos Aires y San Luis), un segundo puesto en Posadas, cinco podios en 10 competencias, seis triunfos en series y cuatro pole positions.

Muy distinta es la realidad del entrerriano, que tuvo problemas con su impulsor en siete de las 11 fechas disputadas. A pesar de los panoramas diametralmente opuestos, el Titán no descartó a Werner de la lucha por el título.

“Es lógico que los mejores conjuntos y los mejores autos estén dentro de la Copa y peleando el top10 en las carreras. Los Toyota están muy fuertes con Marcelo Agrelo a la cabeza. En estas instancias nunca hay que descartar a nadie. El Pradecon tiene muy buenas armas con Otto y Matías Rossi, por lo que seguro van a ser candidatos. Todo cambia muy rápido. Sí es cierto que somos candidatos, es algo que debo reconocer, pero nunca podés descartar a Mariano Werner pese a los problemas que tenga. Santero también está muy bien… Todo puede pasar”, aseguró Canapino en el ACTC Live luego de la fecha en San Luis.

El arrecifeño lidera tanto la Copa de Oro como el campeonato general con 17 puntos de ventaja sobre Julián Santero (Ford Mustang), su escolta en ambas tablas. Es, hasta el momento, el único piloto que logró repetir victoria en 2025, y lo hizo por triplicado, además de ser el único representante de Chevrolet que subió a lo más alto del podio con el Camaro.

Del otro lado aparece la contracara de Mariano Werner. El tricampeón, que arrancó la Copa con ocho puntos bonus por su triunfo en Córdoba durante la Etapa Regular, viene arrastrando una seguidilla de problemas mecánicos que lo relegaron en la pelea. En San Luis apenas pudo rescatar dos unidades y totaliza 10 en el minitorneo, quedando a 51 de Canapino.

En tanto que los tropiezos del entrerriano este año se acumulan: rotura en Viedma, problemas de bujías en Toay, Termas, Concepción y San Juan, dos motores en Posadas, pérdida de aceite en Buenos Aires y una válvula cortada en San Luis que lo dejó sin chances en la serie. Una seguidilla atípica para un piloto acostumbrado a pelear siempre arriba.

Sin embargo, Canapino se encargó de remarcarlo: Werner nunca deja de ser un rival a tener en cuenta. Y en un campeonato tan cambiante como el TC, donde todo puede suceder, la cautela siempre es buena consejera.

Por si fuera poco, Mariano Werner es el piloto con más triunfos en la Copa de Oro, acumulando un total de 11. Lo sigue Canapino, Matías Rossi y Julián Santero con cinco cada uno.