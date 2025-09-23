Hasta el viernes se desarrolla una nueva edición del ciclo "Primavera en la Carminio"

La Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio" anunció la realización de una nueva edición de "Primavera en la Carminio", una propuesta que cada año busca compartir con la comunidad el trabajo artístico y pedagógico que se desarrolla en sus aulas. Las jornadas se llevarán a cabo hasta el viernes 26 de septiembre en la sede de la institución, ubicada en calle Italia 61 de Paraná.

El ciclo está organizado por docentes y estudiantes de la escuela, quienes en conjunto diseñaron un programa que incluye una variada agenda de actividades, con clases abiertas, muestras de producciones, charlas, foros de intercambio, conciertos de diferentes ensambles y propuestas de intervención artística en distintos espacios del edificio. También se sumará una guitarreada con dinámica de fogón.

El objetivo central de esta iniciativa es acercar el arte a la comunidad, para generar un espacio en el que los procesos de enseñanza y aprendizaje puedan mostrarse de manera abierta, interactiva y participativa. Según destacaron desde la institución, el ciclo permite articular los distintos trayectos formativos que ofrece la Escuela y fortalecer la identidad del espacio como referente en la enseñanza de la música, la danza y el teatro en Entre Ríos.

La propuesta culminará el viernes 26 de septiembre a las 20:00, cuando se lleve a cabo la tradicional "Peña en la Calle". Esta actividad, que tendrá lugar en las inmediaciones de la sede escolar, contará con la presencia de músicos y bailarines en vivo, en un formato de festival abierto.

Cronograma detallado:

Martes 23/09

16:30 a 17:30 - Salón de Danza (2do Piso)

Taller Danza y Teatro: encuentro lúdico Creativo (Niños/as de 6 a 8 años)

Profesores: Priscila Peralta / Brown María Eugenia

17:30 - Aula San Martín

Experimentando el arpa

Prof. María Alejandra Borré

19:00 - Auditorio Prof. Walter Heinze

Concierto de Primavera - Escuelas Artísticas de la FHAyCS

Orquesta de Cuerdas Nivel medio - Prof. Maximiliano Zapata Icart

Banda Estable Escuela de Música Celia Torrá - Prof. Facundo Torresan

Ensamble de Nivel Medio - Prof. Guillermo Wertheimer y Darío Siebenlist

Miércoles 24/09

18:00 - Patio

Intervención Artística: Ensamble de Percusión

Prof. Federico Sgarbanti

18:00 - Auditorio Prof. Walter Heinze

Convite Artístico

Danzas tradicionales argentinas - Prof. Diana Salas / Gimena Russian / Andres Vega

Coro de Adolescentes - Prof. Juliana Sbresso

Lenguaje Músical - Prof. Juan José Caceres

Ensamble de Música Folklórica Argentina Escuela de Música Celia Torrá - Prof. Sebastían Martínez

18:50 a 20:10 - Salón de Danza (2° Piso)

Técnica más coreo (Estudiantes de Danza)

Prof. Marianella Zuriaga / María Eugenia Brown

Jueves 25/09

14:00 a 16:00 - Aula San Martín

Taller: Armonía aplicada al piano: El piano en rol de acompañamiento

A cargo del Profesor Alejandro Arelovich (Mar del Plata)

Coordina: Prof. José Bulos

16:30 a 18:00 - Aula San Martín

Taller vivencial: Chacarera al piano

A cargo del Profesor Alejandro Arelovich (Mar del Plata)

Coordina: Prof. José Bulos

16:00 a 17:30 - Aula Teórica (1er piso)

Muestra de Primavera: Teoría y Práctica del Folklore Argentino

Prof. Agustina Schreider / Valentín Cosso

17:00 a 18:00 - Salón de Danza (2° Piso)

Taller Danza y Teatro: encuentro lúdico Creativo (Niños/as de 8 a 10 años)

Prof. Peralta Priscila / Brown Maria Eugenia

18:00 - Aula San Martín

Recital de piano

Prof. José Bulos

18:00 - Auditorio Prof. Walter Heinze

Recital de piano

Prof. Azziani Cánepa María de los Ángeles

19:00 - Patio

Conversatorio Desmantelar la obra

Prof. Pablo Vallejo / Ma. Elena Vásquez / Ludmila Fernández

19:30 - Auditorio Walter Heinze

El cuerpo y la escena

Prof. Pablo Vallejo / Ma. Elena Vasquez / Ludmila Fernández

Viernes 26/09

20:00 a 00:00 - Frente de la Escuela

Peña en la Calle