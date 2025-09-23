Hasta el viernes se desarrolla una nueva edición del ciclo "Primavera en la Carminio"

La Escuela de Música, Danza y Teatro "Prof. Constancio Carminio" anunció la realización de una nueva edición de "Primavera en la Carminio", una propuesta que cada año busca compartir con la comunidad el trabajo artístico y pedagógico que se desarrolla en sus aulas. Las jornadas se llevarán a cabo hasta el viernes 26 de septiembre en la sede de la institución, ubicada en calle Italia 61 de Paraná.
El ciclo está organizado por docentes y estudiantes de la escuela, quienes en conjunto diseñaron un programa que incluye una variada agenda de actividades, con clases abiertas, muestras de producciones, charlas, foros de intercambio, conciertos de diferentes ensambles y propuestas de intervención artística en distintos espacios del edificio. También se sumará una guitarreada con dinámica de fogón.
El objetivo central de esta iniciativa es acercar el arte a la comunidad, para generar un espacio en el que los procesos de enseñanza y aprendizaje puedan mostrarse de manera abierta, interactiva y participativa. Según destacaron desde la institución, el ciclo permite articular los distintos trayectos formativos que ofrece la Escuela y fortalecer la identidad del espacio como referente en la enseñanza de la música, la danza y el teatro en Entre Ríos.
La propuesta culminará el viernes 26 de septiembre a las 20:00, cuando se lleve a cabo la tradicional "Peña en la Calle". Esta actividad, que tendrá lugar en las inmediaciones de la sede escolar, contará con la presencia de músicos y bailarines en vivo, en un formato de festival abierto.
Cronograma detallado:
Martes 23/09
16:30 a 17:30 - Salón de Danza (2do Piso)
Taller Danza y Teatro: encuentro lúdico Creativo (Niños/as de 6 a 8 años)
Profesores: Priscila Peralta / Brown María Eugenia
17:30 - Aula San Martín
Experimentando el arpa
Prof. María Alejandra Borré
19:00 - Auditorio Prof. Walter Heinze
Concierto de Primavera - Escuelas Artísticas de la FHAyCS
Orquesta de Cuerdas Nivel medio - Prof. Maximiliano Zapata Icart
Banda Estable Escuela de Música Celia Torrá - Prof. Facundo Torresan
Ensamble de Nivel Medio - Prof. Guillermo Wertheimer y Darío Siebenlist
Miércoles 24/09
18:00 - Patio
Intervención Artística: Ensamble de Percusión
Prof. Federico Sgarbanti
18:00 - Auditorio Prof. Walter Heinze
Convite Artístico
Danzas tradicionales argentinas - Prof. Diana Salas / Gimena Russian / Andres Vega
Coro de Adolescentes - Prof. Juliana Sbresso
Lenguaje Músical - Prof. Juan José Caceres
Ensamble de Música Folklórica Argentina Escuela de Música Celia Torrá - Prof. Sebastían Martínez
18:50 a 20:10 - Salón de Danza (2° Piso)
Técnica más coreo (Estudiantes de Danza)
Prof. Marianella Zuriaga / María Eugenia Brown
Jueves 25/09
14:00 a 16:00 - Aula San Martín
Taller: Armonía aplicada al piano: El piano en rol de acompañamiento
A cargo del Profesor Alejandro Arelovich (Mar del Plata)
Coordina: Prof. José Bulos
16:30 a 18:00 - Aula San Martín
Taller vivencial: Chacarera al piano
A cargo del Profesor Alejandro Arelovich (Mar del Plata)
Coordina: Prof. José Bulos
16:00 a 17:30 - Aula Teórica (1er piso)
Muestra de Primavera: Teoría y Práctica del Folklore Argentino
Prof. Agustina Schreider / Valentín Cosso
17:00 a 18:00 - Salón de Danza (2° Piso)
Taller Danza y Teatro: encuentro lúdico Creativo (Niños/as de 8 a 10 años)
Prof. Peralta Priscila / Brown Maria Eugenia
18:00 - Aula San Martín
Recital de piano
Prof. José Bulos
18:00 - Auditorio Prof. Walter Heinze
Recital de piano
Prof. Azziani Cánepa María de los Ángeles
19:00 - Patio
Conversatorio Desmantelar la obra
Prof. Pablo Vallejo / Ma. Elena Vásquez / Ludmila Fernández
19:30 - Auditorio Walter Heinze
El cuerpo y la escena
Prof. Pablo Vallejo / Ma. Elena Vasquez / Ludmila Fernández
Viernes 26/09
20:00 a 00:00 - Frente de la Escuela
Peña en la Calle