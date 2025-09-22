Dos detenidos tras denuncias por disparos en Barrio Paraná XVI

En horas de la tarde de este lunes, personal de la Comisaría Decimosexta, con apoyo de otros móviles policiales, detuvo a dos hombres en el interior del barrio Paraná XVI, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, los efectivos fueron guiados por residentes hasta un domicilio señalado como el origen de los disparos. Al rodear la vivienda, dos individuos intentaron huir por una ventana del piso superior, pero fueron aprehendidos en el patio de una vecina.

Durante el procedimiento, la policía secuestró un arma de fuego tipo revólver calibre .32 largo, que tenía cuatro cartuchos en su tambor. Tras informar al fiscal de turno, se ordenó la detención de los sospechosos, de 29 y 34 años, y la realización de un dermotest para determinar si efectuaron disparos.

El arma fue incautada y los detenidos quedaron a disposición de la Justicia.