Las TC Pick Up se preparan para correr por primera vez en Paraná

El autódromo Ciudad de Paraná recibirá por primera vez a las camionetas este fin de semana.

Por primera vez, las TC Pick Up correrán en el autódromo Ciudad de Paraná y lo harán este fin de semana para disputar la primera fecha de la Copa de Oro. Hasta el trazado del Club de Volantes Entrerrianos (CVE) se trasladarán las camionetas de la categoría de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) para su 16ª salida.

Es que 15 veces las camionetas salieron del Autódromo Roberto Mouras de La Plata, la primera allá por 2019, más precisamente el 19 de agosto. Rio Cuarto fue la primera sede que albergó una carrera de las TC Pick Up, que transitaban su segundo año de competencia. Allí el ganador fue Juan Pablo Gianini, que ese año sería el campeón.

Desde entonces, han pasado diferentes circuitos; en total son nueve. Centenario (Neuquén), San Nicolás, Viedma, San Juan, Posadas, Comodoro Rivadavia y Alta Gracia son los distintos lugares a los que visitó la categoría. Ahora se suma uno más: Paraná.

Rio Cuarto (2019, 2022 y 2025) junto con San Nicolás (2020, 2022 y 2025), son los dos circuitos a los que más veces visitaron las TC Pick Up. Por otro lado, el paranaense Mariano Werner es el que más veces ganó fuera de La Plata, con tres triunfos: Viedma (2021), Comodoro Rivadavia (2023) y San Juan (2024).

Fuente: ACTC.