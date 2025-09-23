Diego Morabes presenta su libro en Almacén de los 33

El psicólogo y escritor paranaense Diego Alberto Morabes presentará su libro Las pasiones ambientales este sábado 27 de septiembre a partir de las 19:00 en el espacio cultural ubicado en la esquina de Bavio y Courreges.

La presentación se enmarca en el ciclo de actividades culturales que promueve el encuentro entre autores y comunidad. En esta ocasión, Morabes ofrecerá una charla en la que abordará los ejes centrales de su obra, que parte de una reflexión psicoanalítica para desplegar un recorrido atravesado por referencias filosóficas y literarias. El título del libro remite a un intento de ordenar y agrupar fenómenos de la vida psíquica y social que, según el autor, pueden funcionar como un espejo donde el lector se vea reflejado. En palabras del propio Morabes, "un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado dentro de nosotros", retomando la sentencia de Franz Kafka.

Diego Morabes nació en Paraná en 1991 y desarrolló su formación académica en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es licenciado en Psicología, técnico en Acompañamiento Terapéutico y docente de la cátedra Psicología del Desarrollo I en las carreras de Licenciatura y Profesorado en Psicología. A lo largo de su trayectoria ocupó cargos en instituciones profesionales, entre ellos la Secretaría General de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos del Paraná y Filiales, y la Secretaría de Gremiales y Legales en el Colegio de Acompañantes Terapéuticos de Entre Ríos.

Su recorrido también incluye participación en conferencias, congresos y jornadas académicas, donde expuso sobre temáticas vinculadas a la psicología, la salud mental y el acompañamiento terapéutico. Entre 2015 y 2023, sus intervenciones se enfocaron en problemáticas ligadas a la salud pública, las políticas de cuidado y el rol de los profesionales en los contextos comunitarios y universitarios.

Como autor, Morabes publicó diversos ensayos y artículos académicos. Entre ellos se destacan Salud Mental y APS: ¿Dos utopías aún? Un relato de tensiones en el campo de la Salud Argentina (2019), Silencios que inquietan: Reflexiones sobre la productividad en el suspenso de la rutina (2020, junto a Brian Álvarez) y La primera Toma del 2007 (2022, junto a Roberto Cabrera Morales). En 2022 también lanzó el libro Vacaciones en la Vorágine, editado por Ana Editorial, al igual que el libro a presentar.

Para el autor, Las pasiones ambientales representa un nuevo paso en su producción escrita y propone un acercamiento a los "bosques internos" de la mente humana, esos lugares poblados por figuras extrañas, familiares o monstruosas que forman parte de la experiencia vital. Inspirado en conceptos freudianos y en una escritura atravesada por la literatura, Morabes plantea que la lectura de este trabajo no debería ser contemplativa, sino disruptiva, con la capacidad de "despertar" al lector.