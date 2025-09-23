Maxibásquet: “Pepe” Sánchez jugará en el Torneo que organiza Suricatas Club

Una reconocida figura del deporte Mundial estará presente en el Torneo Internacional 25 Aniversario que organizará en Paraná Maxibasquet Suricatas Club: Juan Ignacio Pepe Sánchez. El certamen se disputará del 29 de octubre al 2 de noviembre.

El ex base, integrante de la Generación Dorada, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, además de ser uno de los primeros basquetbolistas en jugar en la NBA.

También podría sumarse (se confirmará en las próximas horas), el ex delantero de fútbol Rodrigo Palacio, una gran carrera actuando entre otros en Boca Juniors, Inter de Milán, selección argentina. Ya retirado regresó a su otra pasión: el baloncesto.





De Bahía Blanca a Paraná

Pepe Sánchez integrará el plantel de Bahía Blanca y competirán en la categoría +40. La delegación estará compuesta por 15 personas entre jugadores y acompañantes. Por estos días desarrollan entrenamientos en el Dow Center, un centro de alto rendimiento en el que se inspiró Pepe Sánchez y pudo materializarlo con orgullo en su ciudad.

El coordinador del equipo es Ariel Escañuela quien sobre el viaje a la capital entrerriana mencionó: “Vamos con intenciones de pasarla muy bien, competir y socializar también. Teníamos un par de opciones, pero elegimos el torneo de Suricatas, ya fui en otras oportunidades y sé de la seriedad del mismo”.

También vendrá Hernán Jasen como DT, con pasado en Andino de La Rioja, Estudiantes y Weber Bahía, además de actuar por varios años en España (Gijón, Asefa y Cajasol Sevilla), además de selección argentina (2011).