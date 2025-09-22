Aranda y Deccó trabajan en conjunto sobre la Salud Mental

Los diputados de Diamante, impulsaron la Mesa de Gestión Institucional sobre Salud Mental, la cual se realizó en el Colegio de Abogados.

El propósito fue generar un espacio de diálogo que permita avanzar en planes de acción, guías y protocolos de trabajo, con el objetivo de dar respuesta a la compleja situación que atraviesa nuestra provincia en esta temática.

Estuvieron presentes referentes estratégicos, por la Coordinación Departamental COPNAF, Silvia Salim; por el Hospital Colonia, la Directora Dra. Silvina Bogado y la Lic. Teresa Madoni; por el Hospital San José la Lic. Florencia Monzón y Dr Facundo Favotti; por el CAPS de Strobel, la Dra. Gabriela Seguí; por la Dirección de Salud Municipal, Manuela Gauss, la jueza de Familia y Penal de NNA de Diamante Alejandra Ramírez, la defensora Multifueros Dra. Agostina Favotti, los Concejales: Antonella Villa, Adriana Mazzola y Pablo Markocich y por la Policía Departamental Diamante el Crio. Mario Celis.

"Desde la Cámara de Diputados de Entre Ríos, se mantiene el compromiso de trabajar de manera articulada para aportar soluciones reales y mejorar la atención de la salud mental en nuestras comunidades", señalaron en un comunicado.