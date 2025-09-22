El delantero francés se quedó con el máximo galardón de la Revista France Football.

El delantero francés Ousmane Dembélé se quedó con el Balón de Oro masculino en la ceremonia desarrollada este lunes por la Revista France Football en el Théâtre du Châtelet de París. Por su parte, Aitana Bonmatí hizo lo propio en la rama femenina, por tercer año consecutivo.

El París Saint-Germain, que fue elegido como el mejor equipo masculino, fue el protagonista de la noche al ser galardonado en gran parte de las categorías. Lamine Yamal (Barcelona), que era uno de los candidatos a llevarse el premio más importante, quedó en el segundo lugar, aunque ganó el Trofeo Kopa como el mejor futbolista Sub 21.

Aitana Bonmatí logró el galardón por tercer año consecutivo.

Los argentinos Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Alexis Mac Allister (Liverpool) quedaron en el puesto 20 y 22, respectivamente, en el ranking del Balón de Oro. Por su parte, Emiliano Dibu Martínez (Aston Villa) finalizó en el octavo lugar en el Trofeo Yashin al mejor arquero del año, el cual quedó en manos del italiano Gianluigi Donnarumma (PSG).

Todos los ganadores en la gala del Balón de Oro 2025

Balón de Oro masculino: Ousmane Dembéle (París Saint Germain, Francia)

Balón de Oro femenino: Aitana Bonmatí (Barcelona, España)

Mejor equipo masculino: París Saint-Germain (Francia)

Mejor equipo femenino: Arsenal (Inglaterra)

Mejor entrenador del fútbol masculino: Luis Enrique (París Saint-Germain, España)

Mejor entrenadora del fútbol femenino: Sarina Wiegman (Selección de Inglaterra, Países Bajos)

Trofeo Kopa masculino: Lamine Yamal (Barcelona, España)

Trofeo Kopa femenino: Vicky López (Barcelona, España)

Trofeo Yashin masculino: Gianluigi Donnarumma (París Saint-Germain/Manchester City, Italia)

Trofeo Yashin femenino: Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller masculino: Viktor Gyökeres (Sporting CP/Arsenal, Suecia)

Trofeo Gerd Müller femenino: Ewa Pajor (Barcelona, Polonia)

Premio Sócrates: Xana Fundación