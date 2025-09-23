Donación de órganos y tejidos: durante 2025, en Entre Ríos se realizaron 62 operativos

Cuatro personas en lista de espera se beneficiaron con el último operativo de donación de órganos y tejidos, realizado en Concepción del Uruguay. Fue el proceso número 62 en lo que va de 2025, en todo Entre Ríos.

Desde el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, se destacó la experiencia y compromiso de todo el personal del Hospital Justo José de Urquiza que acompañó el proceso de donación.

Durante 2025 se han llevado adelante procesos de donación de órganos y tejidos en las tres Unidades Coordinadoras que tiene el Cucaier en la costa del Uruguay, materializando el trabajo de capacitación y acompañamiento que se realiza desde la Unidad Central en Paraná. De este modo se cumple con uno de los objetivos que se propuso este año el Cucaier: lograr mayor procuración en toda la provincia de Entre Ríos, brindando más oportunidades a quienes lo necesitan.

Finalmente, el Ministerio de Salud, en nombre de las personas trasplantadas, sus afectos y de toda la sociedad, agradece a la familia donante y a todo el personal sanitario interviniente.