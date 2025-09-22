Con emociones varias, pasó otro fin de semana del Clausura de la UEHP

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) tuvo este fin de semana acción con partidos por la categoría Seniors Masculino y Primera Femenino del Torneo Clausura.

Debido a las condiciones climáticas, el sábado no pudo completarse el partido que Recreativo Rojo le ganaba 3 a 2 a su par Verde. En un partido con muchas alternativas en el marcador, Joaquín De León (en 2 ocasiones) y Germán Ricardo Murzio anotaron para el ganador, mientras que Ignacio García y Joaquín Mohr lo hicieron para el elenco Verde.

Este domingo, Neuquén doblegó a Talleres, como visitante, por 8 a 2, gracias a los tantos de Fernando Andrés Tomé (2), Nicolás Daniel Romero (2), Nicolás Luna (2), Erik Kers y Francisco San Martín.Nicolás Caffaro descontó en dos ocasiones para el Rojo.

Luego de los partidos del fin de semana, la tabla de posiciones quedó así: Recreativo Rojo 15, Recreativo Verde 13, Neuquén 9, Talleres 4 y Rowing 0.

En Damas, Paraná Rowing Club goleó a Recreativo por 9 a 2 en la pista del Bochas. Fernanda Salvia (3), Alejandra Salvia (2), Jazmín Martins (2), María Eva Doce y Martina Del Estal convirtieron para el elenco de la Costanera. Paola Montenegro y Estefanía Natalia Retamal descontaron para el equipo de calle Italia.

El domingo, por su parte, Talleres le ganó 4 a 3 a Neuquén en la pista del club de calle Irigoyen. Sofía Méndez, Pilad D’Andrea, Melina Mëndez y Juana Corvalán anotaron para las Rojas, pero Denise Quinodozo (2) y Victoria González descontaron para el Pingüino.

Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera en Damas: Talleres 15, Rowing 9, San Guillermo 6, Neuquén 3 y Recreativo 0.

Prensa UEHP: Camila Macías Guzzonatto, Milagros Milera y Paula Cantero Cesario.