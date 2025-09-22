Victoria: detienen a un policía por amenazar a su pareja en la calle

Un funcionario policial fue detenido en la tarde-noche de este lunes en la ciudad de Victoria, tras ser sorprendido agrediendo verbalmente y amenazando a su pareja en la vía pública, en la intersección de calles Rondeau y Maipú.

Según informó a ANÁLISIS la Jefatura Departamental Victoria, el hombre, de 26 años, se encontraba franco de servicio al momento del hecho. La víctima, una mujer de 31 años, ya había realizado una denuncia horas antes por episodios previos de violencia, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía local y la disposición de su detención.

El detenido fue trasladado a la Jefatura Departamental, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza policial se emitió un comunicado en el que se repudia “enérgicamente cualquier forma de violencia de género” y se reafirma el compromiso institucional de actuar con firmeza ante cualquier conducta de este tipo, incluso cuando involucre a personal propio. “La detención de este funcionario es un claro ejemplo de nuestra determinación para proteger a las víctimas y garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad”, afirmaron.