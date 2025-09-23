Un pintor murió electrocutado al tomar contacto un cable de media tensión con el andamio, en General Ramírez

Un trágico accidente laboral ocurrió este martes por la mañana en la localidad de General Ramírez, Departamento Diamante, donde un hombre falleció electrocutado mientras realizaba tareas de pintura sobre un andamio.

Según se informó desde la Jefatura Departamental de Policía, el hecho sucedió en un comercio ubicado en a la altura del kilómetro 388 de la ruta nacional 12. Allí se encontraban dos trabajadores realizando tareas de pintura sobre el frente del local, sobre un andamio.

Según se pudo observar en el lugar, la estructura metálica habría tomado contacto con cableado de electricidad, generando una descarga que ocasionó el fallecimiento inmediato de uno de los trabajadores, de 45 años.

Con prontitud llegaron al lugar una ambulancia con agentes sanitarios, Bomberos Voluntarios del cuartel local y empleados de la empresa de energía provincial, Enersa, por tratarse de una red eléctrica de media tensión.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dieron las indicaciones procesales correspondientes para estas intervenciones, que permitan establecer las formas y circunstancias del triste suceso.