Se inaugura en Paraná la muestra de grabado Atrapa el pez dorado

La inauguración de la muestra de grabado Atrapa el pez dorado, del Grupo Delta, tendrá lugar el próximo jueves 2 de octubre a las 20:00, en la Sala Expandida de la Casa de la Cultura (Carbó y 9 de Julio).

El Grupo Delta está integrado por los grabadores Constanza Ugalde, Guillermina Rapuzio, Luciano Luna y Sergio Damonte. Se unieron con el propósito de mostrar el presente de la gráfica en la capital entrerriana.

La muestra podrá visitarse de lunes a sábados en los horarios de la Casa de la Cultura: de 7:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 de lunes a viernes, y los sábados durante sus actividades.

Sobre la muestra

La exposición se inspira en la metáfora de David Lynch, quien asocia la creatividad con la práctica constante. Según el cineasta, las ideas más profundas se encuentran en un territorio oculto al que solo se accede a través de la introspección. El pez dorado se convierte así en un símbolo de ese universo interior, que se revela en cada una de las imágenes.

Acerca de Sala Expandida

Este espacio exhibe creaciones de artistas de la provincia, combinando formatos bidimensionales, objetos, ambientes sonoros y proyecciones. La Sala Expandida funciona como una vidriera para la difusión de la obra artística provincial, impulsando la venta de obras y fomentando la economía creativa local.

Entre las muestras que ya se expusieron en este espacio se encuentran: "Remitente sin respuesta", de Juliana Faggi; "De la emoción al Photoshop", de Aranzazú Vallejo Bravo; y "Retrato de cartas", de Victoria Yani.

La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.