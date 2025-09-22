Michel y Bahl visitaron la empresa Dreyfus en Santa Elena

Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Andrés Sabella, recorrieron la nueva terminal portuaria de la firma Louis Dreyfus Company (LDC) en la localidad de Santa Elena y se interiorizaron sobre las necesidades y desafíos que posee la planta en materia logística.

Luis Zubizarreta, responsable institucional de la empresa, explicó: “Recibimos camiones, cargamos barcazas, y el rol que estamos tratando de cumplir es generar economías logísticas que le permitan al productor tener un mejor precio”.

“Tenemos mucha expectativa”, expresó y señaló que “la agroindustria y la producción agropecuaria para la Argentina es uno de los sectores en donde hay enorme potencial de seguir creciendo, y la empresa viene apostando con estas inversiones a ir desarrollando actividades y generando empleo de calidad”. “Tenemos un capital humano fenomenal y productores super eficientes; creo que hay que ser muy optimistas”, agregó.

Michel resaltó la necesidad de abordar la cuestión de la logística: “Tenemos que trabajar en Entre Ríos para adecuar la ley y que se pueda trasladar en barcazas argentinas el grano que producen nuestros productores”.

“Hoy el costo de logística para transportar en camiones es de 35 dólares la tonelada y con las barcazas se abarata más de la mitad”, explicó y dijo que impulsarán una “ley que permita transportar en barcazas la producción entrerriana para bajar costos y darle competitividad al productor”.Bahl, por su parte, destacó la inversión significativa realizada por la firma y remarcó la importancia de trabajar para “darle más rentabilidad a nuestros productores”.

“Se necesita más inversión y acompañamiento, más armadores para que existan barcazas de bandera argentina, que generan puestos de trabajo y competitividad con respecto a otros países”, puntualizó y puso de relieve el cuidado del medio ambiente que supone sustituir camiones por barcazas.

“Nos llevamos el compromiso de trabajar sobre eso y una serie de inquietudes que nos han dejado las autoridades”, manifestó.