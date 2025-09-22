Con un gol en contra, Estudiantes le ganó a Defensa y Justicia en La Plata

El Pincha ganó 1 a 0 y llegará envalentonado a la revancha con Flamengo por la Libertadores.

Estudiantes de La Plata venció a defensa y Justicia por la mínima expresión este lunes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. En el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, al único gol lo convirtió Rafael Delgado, en contra de su valla, a los 31 minutos del segundo tiempo.

Los primeros minutos se desarrollaron con total paridad en el terreno de juego. Más allá de que el Halcón de Florencio Varela dominaba la posesión de la pelota, no podía penetrar a la defensa del Pincha. No obstante, la visita hilvanó la primera llegada de peligro en el partido.

A los 12 minutos, el elenco dirigido por Mariano Soso aprovechó que el cuadro local quedó mal parado en la defensa y Juan Gutiérrez encaró en soledad hacia el arco desde el círculo central. Sin embargo, el arquero Fabricio Iacovich se lució con una enorme atajada tras quedar mano a mano con el atacante. Un par de jugadas después, Defensa volvió a inquietar el arco de Estudiantes, pero volvió a destacarse el guardameta de 23 años.

No obstante, ninguno de los dos equipos podía imponer las condiciones de juego. La primera ocasión de gol para el cuadro de Eduardo Domínguez llegó a los 31 minutos del partido con un centro que logró conectar Lucas Alario, aunque Enrique Bologna lo detuvo fácilmente. Minutos más tarde, nuevamente en el segundo piso de la cancha, Máximo Desábato, hijo del histórico defensor Leandro Chavo Desábato, ganó de cabeza en el área de la visita, pero el experimentado arquero atajó el remate.

Desde entonces, los últimos compases del primer tiempo transcurrieron con un ritmo notablemente más vertiginoso, con ambos equipos pisando el área rival y generando trabajo para los arqueros. Pese a esto, el marcador se mantuvo en cero al cierre de la primera etapa, consigna Infobae.

En el complemento, los de Eduardo Domínguez lograron abrir el marcador gracias a una triangulación letal que interpretaron Román Gómez, Fabricio Pérez y Lucas Alario. El pase en profundidad, previo al centro preciso a la cabeza del Pipa fue clave para desarticular a la última línea del Halcón. Y la mala fortuna de Rafael Delgado completó la escena que hizo delirar al público local.

Estudiantes logró un importante triunfo para superar a Boca en la tabla de la Zona A del torneo doméstico y alimentó la esperanza de revertir la serie frente al Flamengo en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Como se escuchó en las tribunas, “el jueves cueste lo que cueste”. El sueño del Pincha está vigente.