El salvataje de Donald Trump

La historia tiene episodios que comparten un formato parecido. Al tenerlo, hechos del pasado ayudan a entender dimensiones y proporciones de importancia del presente. Entre 2010 y 2012, Europa atravesó una gran crisis financiera y monetaria ligada a la situación fiscal y financiera de países como Portugal, España y Grecia. En ese momento, se dudaba de que el euro pudiera subsistir y que aquellas naciones lograran pagar sus deudas. La incertidumbre era enorme. Y existía el temor de que la larga construcción que había significado la unidad de Europa desde el punto de vista monetario fuera dinamitada por problemas fiscales.

En aquel entonces, el italiano Mario Draghi, una figura central de la vida europea de los últimos años que presidió el Consejo de Ministros de Italia, se desempeñó en la vicepresidencia del banco Goldman Sachs y ejerció como director del Banco Mundial y el Banco Central Europeo, dijo durante una conferencia en Londres: “Hay otro mensaje que quiero darles hoy y es que dentro de nuestro mandato, el ECB (Banco Central Europeo) está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente”. Este discurso se hizo famoso por esa frase: “whatever it takes”. Draghi consiguió despejar la tormenta.

Este lunes, Scott Bessent, ministro de Economía de Donald Trump, hizo declaraciones casi calcadas respecto de la Argentina de Javier Milei. Esas palabras dieron vuelta la crisis que estaba soportando el Gobierno en términos monetarios y cambiarios, que expusieron de manera dramática al BCRA por la intención de mantener al precio del dólar en el techo de la banda cambiaria. El viernes los mercados cerraron con la sensación de que esta semana que empezaba iba a ser muy traumática para el equipo económico.

En este contexto, Bessent dijo: “La Argentina es un aliado de importancia sistémica para Estados Unidos en América Latina. Y el Tesoro de Estados Unidos está preparado para hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina. Todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa. Estas opciones pueden incluir, entre otras cosas, líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda pública denominada en dólares estadounidenses a través del Fondo de Estabilización de Cambios del Tesoro. Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias, y la Argentina volverá a ser grande. Seguimos confiando en el apoyo del presidente Javier Milei a la disciplina fiscal y a las reformas a favor del crecimiento. Son necesarias para romper con la larga historia de declive de la Argentina. Mis declaraciones de abril dejan en claro nuestro compromiso con el pueblo argentino y con el presidente Javier Milei. El presidente de Estados Unidos y yo nos reuniremos con el presidente Milei el martes en Manhattan. Habrá más detalles disponibles poco después de esta reunión”.

Para entender el peso de estas declaraciones, que han sido de impacto en el mercado y llevaron a la baja del riesgo país junto con la del dólar y un alza de las acciones, es necesario detenerse en la lógica de la crisis que venía sobrellevando Milei. Todo nace de un objetivo sacralizado por el Presidente: bajar la inflación como sea. Una de las herramientas principales que usaron Milei y Luis Caputo, ministro de Economía, para lograrlo fue apelar a una receta clásica de la Argentina: mantener el dólar barato para que una depreciación de la moneda no termine trasladándose a los precios y reponga aquella inflación, que es el trofeo que el oficialismo planea exhibir durante las elecciones del mes de octubre.

Esta estrategia puso en tela de juicio el crédito del país. Los mercados empezaron a ver que no había tantos dólares en el Banco Central y que se tomaban medidas muy dramáticas para inducir al mercado a conservar pesos y no comprar dólares. Una de ellas, por ejemplo, fue la suba exorbitante de la tasa de interés. Trepó al 100% con una inflación del 25% anual. Otro dato que los puso en alerta al mercado fue la idea de Caputo usar los dólares que fueran necesarios para mantener a la divisa norteamericana en el techo de la banda. En consecuencia, los tenedores de bonos, que buscan cobrarlos en enero, empezaron a pensar: “Se van a gastar todos los dólares en ganar las elecciones, en defender al peso frente a la posibilidad de una devaluación, y no van a contar con los dólares para pagarnos a nosotros los bonos que tenemos. Por lo tanto, nos desprendemos de los bonos”.

De esta manera, el país adopta una situación más riesgosa. El crédito empieza a resultar más esquivo, lo cual se nota en la suba estrepitosa del riesgo país de la semana pasada, cuando alcanzó los 1500 puntos después de haber estado en 800. También llevó a temer un efecto de mediano plazo: si el Gobierno no tuviera los dólares para pagar los US$20.000 millones que debe en 2026 como deuda total, no contaría con la posibilidad de renegociarlas ya que con un índice de riesgo tan alto perdería acceso al mercado de créditos. Por lo tanto, debería hacer un esfuerzo sobrehumano para juntar esa suma. Tendría debería darle un dólar más caro al sector exportador. Las importaciones se verían afectadas y los insumos encarecerían. Esto cambiaría por completo el perfil económico de los dos próximos años de la administración Milei. Habría un tiempo donde la economía se achicaría por movimientos recesivos, lo que generaría un malestar político agudo.

Esta era la perspectiva que se le planteaba al gobierno de Milei si la dinámica cambiaria y de deuda continuaba agravándose. Y acá es donde pegan las declaraciones de Bessent. El mercado recibió ese mensaje e infirió: “Está la plata del Tesoro. Por lo tanto, el Banco Central va a tener una fortaleza de la que carecía hasta el viernes pasado”.

Además del mediano plazo, los dichos del ministro de Economía estadounidense tienen un efecto sobre el corto plazo. Lo que no se suponía que podía pasar hace cuatro semanas, que es que el Gobierno llegara a octubre en medio de una crisis cambiaria, sucedió. Hace tres semanas, los banqueros eran pesimistas respecto de la política cambiaria de Milei, aunque advertían: “Hay solo un 15% de probabilidad de que se desencadene una crisis con el dólar antes del 26 de octubre”. Sin embargo, aunque parecía lejana, esas crisis se adelantó. Y el Gobierno caminó hacía le elección, desde la semana pasada, en medio de turbulencias que amenazaban el resultado electoral.

La posibilidad de un rescate por parte del gobierno norteamericano sobre el Ejecutivo argentino viene a modificar la perspectiva electoral del Presidente. Si uno mira la historia con una perspectiva de mayor profundidad en el tiempo, es la segunda vez que Donald Trump se propone rescatar un proyecto político no peronista en la Argentina. La vez anterior fue con el gobierno de Macri. Cuando el exmandatario, que tenía a Nicolás Dujovne como ministro de Economía, va al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir un rescate. La cifra del crédito de US$45.000 millones la puso David Malpass, el segundo del secretario del Tesoro. Aquel número fue después convalidado por el directorio del FMI. Ahora sucede algo similar pero con algunos matices. Se recurre a este fondo de estabilización del Tesoro, que fue utilizado para México con Clinton en enero de 1994 -le dieron US$20.000 millones- y para Uruguay con Bush, que tuvo por objeto que no se contamine de la crisis argentina del 2001 -le dieron US$1500 millones-. Para los que estudien en el futuro la relación entre Estados Unidos y la Argentina, es muy marcado el interés de EE.UU. por consolidar en la Argentina un proyecto no populista, no peronista, pero por sobre todo no kirchnerista. Lo que hizo entonces Dujovne lo hizo ahora Caputo, Alec Oxenford -embajador de la Argentina en Estados Unidos- y Gerardo Werthein, el canciller al que se le atribuye un protagonismo importante.

Una de las incógnitas que rodean a estas negociaciones es cómo se va a implementar esta ayuda. El mismo Bessent despliega un abanico diverso. Lo que sí sabemos es que el Tesoro está hablando con el Fondo, que supervisa cómo marcha el programa argentino. Con el FMI, por su parte, ha habido ruido. Por eso estaba prevista una reunión de Milei con Kristalina Georgieva para este lunes. El Presidente decidió postergar su viaje para el martes. En el Fondo Monetario Internacional no habría caído bien la política de tasa de interés del Gobierno y más que nada las declaraciones del ministro Caputo, quien anticipó: “Me voy a gastar cada dólar en defender el techo de la banda”. En el Fondo pensaron algo así como “ese último dólar que pensás gastar lo pusimos nosotros. Por lo tanto, tenés restricciones para eso que estás diciendo”. No es más que otro de los viejos capítulos que se repite. Caputo ya había tenido conflicto con las autoridades del Fondo respecto de la capacidad de intervención que tiene el Estado argentino en el mercado de cambios con plata prestada. Fue una de las razones por las cuales Caputo fue reemplazado en su momento en el Banco Central por Guido Sandleris durante la presidencia de Mauricio Macri.

Los expertos miran tanto al FMI como a Bessent. El secretario del Tesoro es un hombre que viene del mercado financiero. Trabajó junto a George Soros como estratega de monedas. Entiende el mercado de cambios. Es probable entonces que haya un alineamiento entre el Tesoro y el Fondo para llevar adelante una política para la que, probablemente, Nigel Chalk, director del Hemisferio Occidental del FMI y responsable del programa argentino imponga dos condiciones: terminar con el régimen de bandas y fortalecer las reservas. Primero, el dólar tiene que flotar en serio. Un dólar que va a flotar mucho más moderadamente, con menos volatilidad, porque están los fondos que aporta el Tesoro. Por otro lado, la segunda condición va a ser, seguramente, fortalecer las reservas. Tiene que garantizar al mercado de bonos que tiene los dólares para pagar cumplir con las obligaciones.

Dentro del equipo económico había gente que decía “tendríamos que estar comprando reservas”. Pero si compraban dólares para fortalecer las reservas del Banco Central y garantizar el crédito, muy probablemente el dólar suba de precio y esa suba genere inflación que, a la vez, le pueda hacer perder votos al Gobierno. Dentro del equipo económico hay mucha gente que cree que no es tan automática el traspaso de la devaluación a la inflación, sobre todo en un marco recesivo como el de hoy.

Esos miembros del equipo económico no se animaban a darle ese consejo a Milei, entre otras cosas porque le tienen miedo por sus reacciones temperamentales. Entonces hay quienes hoy se preguntan: ¿y si Bessent hubiera hablado con Milei hace dos meses y le hubiera recomendado lo que le recomendarían sus economistas? Si le hubiera dicho que no se preocupe tanto por sostener atrasado el precio del dólar sino por el crédito y por darle al mercado de bonos la garantía de que tenía los dólares para pagarlos. Tal vez Bessent se ahorraría los recursos que ahora va a desembolsar en la Argentina. Los entendidos dicen, después de leer estos mensajes, por su contundencia y el involucramiento tan enfático del Tesoro en la suerte del gobierno de Milei, que el monto no puede ser inferior a US$10.000 millones. Ese fondo de estabilización con el que cuenta el Tesoro tiene disponible, para todos los países a los que podría llegar a ayudar, US$20.000 millones.

¿A qué se debe que haya salido Bessent a respaldar de esta manera al gobierno de Milei? El mismo Bessent que, en medio de una tormenta internacional en la que todavía está envuelto, cuando el gobierno de Milei levantaba el cepo, se preguntó dónde debería estar ese día físicamente y vino a Buenos Aires, respaldando al gobierno en una operación de enorme complejidad. Se tomó un avión y vino a Buenos Aires, no dio una conferencia digital. Creyó que tenía que estar acá.

Es decir, estamos viendo que el gobierno de Milei es extraordinariamente apreciado por el gobierno de Trump. ¿Por qué? Porque si miramos el mapa de América Latina, en México hay un gobierno de centroizquierda o de izquierda, más bien antiamericano, anti-Estados Unidos. En Brasil ni que hablar, hay un conflicto con Estados Unidos. En Colombia hay un gobierno de la misma naturaleza. Venezuela, no hace falta explicar quién es Maduro. Chile es un gobierno de izquierda. Uruguay es otro gobierno de izquierda. El único país de peso de América Latina que está alineado con Estados Unidos es la Argentina, con Milei, que ha hecho, antes de conseguir este dinero, gestos muy empáticos con Trump antes de que llegue al poder. Milei expuso a un riesgo su relación con el gobierno de Joe Biden para apoyar al Trump candidato. Esto es lo que Trump está pagando con este apoyo de Bessent, más allá de otras operaciones. Es decir, el gobierno de Milei vino sembrando mucho en la relación con Estados Unidos para obtener este respaldo que le resultó esencial, porque el viernes el equipo económico estaba colgado de un pincel.

Además de este panorama, que es adverso para Estados Unidos en la región y que hace que sobresalga más el alineamiento automático de Milei, pasó algo a comienzos de este mes que seguramente habrá sido leído por Estados Unidos, como por otros actores que observan la política argentina: el triunfo del peronismo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. Ese triunfo del kirchnerismo en la provincia, que se autoatribuye Kicillof con mayor o menor legitimidad, hace que se piense -probablemente de manera exagerada, incluso por el propio gobierno de Milei- que hay una posibilidad verosímil de un regreso del kirchnerismo al poder en 2027.

Mirado desde Washington, desde la agenda de Trump y desde los intereses de Estados Unidos a nivel global, el regreso del kirchnerismo al poder en 2027, si se llegara a producir, es China. Es un alineamiento de la Argentina con China, algo que los Estados Unidos no quieren que se produzca.

Este lunes por la tarde hubo una reunión de Guillermo Francos con un grupo de legisladores norteamericanos, encabezado por Vern Buchanan, quienes expresaron, palabras más, palabras menos: “Nosotros estamos alineados con lo que dijo Bessent”. Y había una representante demócrata de California, muy anti-Trump, que también adhirió aparentemente. “Nosotros entendemos que el gobierno de Milei debe ser sostenido”, le dijeron a Francos, y le hicieron muchas preguntas respecto de la relación de la Argentina con China. Ahí hay una preocupación.

También surgieron inquietudes menos relevantes, sobre todo un tema que viene preocupando a la Cámara de Comercio Americana en la Argentina y a la Embajada de Estados Unidos, que es lo que ellos interpretan como una persecución bastante opaca a la empresa Red Chamber, una pesquera de California, en la provincia de Chubut, donde gobierna Ignacio Torres. La idea de que esa empresa está siendo hostigada en beneficio de una española, Profand. El gobierno de Torres lo desmiente y explica que hubo incumplimientos de la empresa americana. Es un problema en la relación entre Estados Unidos y el gobierno de Milei hoy. No sería raro que se hable en la reunión con Trump de este martes, de la que habló Bessent.

De lo que casi seguro se va a conversar -y vuelve China a la agenda- es de minería. ¿De qué minería? Tierras raras. ¿Qué son tierras raras? Son elementos químicos que se usan como insumo de la industria tecnológica, sobre todo de defensa. Hay quienes dicen que las tierras raras son el petróleo del siglo XXI, la clave de la nueva economía digital. A Estados Unidos le interesan porque China se ha convertido casi en un poseedor monopólico de esos recursos, comprando yacimientos, sobre todo en África, además de lo que tiene en su propio territorio. Entonces es muy probable que Trump hable con Milei de este tema, que es una obsesión para Estados Unidos en su conflicto de largo plazo con China. Un conflicto que, como toda lucha geopolítica, supone como hipótesis terminal un escenario de guerra, y por lo tanto la constitución de un sistema de defensa ligado a estas formas de minería.

Probablemente también se va a hablar de Israel. Todo el fin de semana hubo novedades en ese sentido. Y este lunes en una cumbre en Naciones Unidas con Arabia Saudita, Francia produjo un reconocimiento del Estado palestino. El día en el que empieza Rosh Hashaná, Francia aparece proponiendo liderar, junto con Gran Bretaña, Canadá, Australia y Portugal, un plan de paz que signifique el reconocimiento de dos estados, Israel y Palestina, y terminar con el conflicto árabe-israelí que está generando una situación dramática sobre todo en la Franja de Gaza. Ese plan de paz fue respondido por Trump diciendo que es a favor de Hamas, a favor del terrorismo. Seguramente de este tema también se va a hablar con Milei, que está mucho más alineado inclusive que Trump en relación con el gobierno de Netanyahu.

En estos episodios aparece el estilo de Trump, que piensa “este es mi amigo, le mando la plata”. El mismo Trump que dice “Jair Bolsonaro es amigo mío” y escribe, en un mensaje digital, que dado que la justicia, la corte de Brasil, se metió con Bolsonaro, que es su amigo, subirá al 50% los aranceles a las empresas brasileñas que exportan a los Estados Unidos. Hoy en Brasil ya hay empresas resentidas por esta suba de aranceles. El gobierno de Brasil, la cancillería brasileña, empezó a ver qué timbre se podía tocar en la administración norteamericana para revertir esta medida muy grave para Brasil. En este caso, le dijeron que no hay burocracia, que para revertir esto hay que hablar con Trump, porque es un tema de él con Bolsonaro, igual que lo que dijo Bessent, que es un tema de Trump con Javier Milei.

Todo esto vino a producir un rescate del gobierno de Milei que se completa con la medida que el Gobierno anunció este lunes también en relación al dólar, que es la baja de las retenciones. Una baja con vencimiento, algo un poco extorsivo para el campo. Lo obliga a liquidar ahora, porque esta disminución vale hasta el 30 de octubre o hasta que se junten US$7000 millones, que es lo que se necesita juntar. O lo que podría liquidar el campo de aquí hasta fines de octubre.

¿Quiénes deben ofrecer los dólares al Gobierno? Las cerealeras, no el productor. Entre otras cosas, porque el Gobierno baja la retención de la soja a cero, pero la cerealera no le repone todo ese precio al productor necesariamente. De hecho, bajaron las retenciones este lunes de 26% a 0%, pero los productores estaban vendiendo su soja con un 15% de retención. Es decir, depende de cómo está el mercado y qué disponibilidad de soja hay para que las cerealeras le reconozcan o no esta rebaja al productor.

Lo cierto es que seguramente va a haber una mayor oferta de dólares por parte de las cerealeras al Gobierno. Más aún, este anuncio se produjo después de que el Gobierno hablara el domingo con las grandes cerealeras que pueden ofrecer dólares incluso de operaciones que todavía se están por realizar. Quiere decir que es un gobierno muy enfocado en llegar a las elecciones con tranquilidad cambiaria.

Elecciones que están como una moneda en el aire, muy inciertas. Con un gobierno que todavía no se repone de la derrota en la provincia de Buenos Aires y no se repone del escándalo de los audios. Muy enredado el discurso de Milei. No sabemos qué está haciendo Santiago Caputo, si está enroscado en internas contra Karina Milei o Guillermo Francos. Porque el discurso del Presidente, que es su responsabilidad, está muy descuidado. Esto de que mi hermana no se llevó el 3% de una caja porque se podría haber llevado el 100%, no es una declaración feliz. No corrige la imagen que se está generando alrededor de Karina Milei. Entre otras cosas, porque a ella no se la acusa de querer quedarse con una caja, lo que según esos audios ilegales cobraba sería el 3% de operaciones de compra de medicamentos. No es que se podía quedar con el 100%.

Igual de rudimentaria es la idea de que los dichos de Spagnuolo en esos audios fueron hechos con inteligencia artificial. Es raro que Spagnuolo no haya dicho “esa no es mi voz” o “esto yo no lo dije”. Todavía no lo dijo, a pesar de que está metido en un gran berenjenal judicial.

Al Presidente, entonces, se lo ve poco cuidado en el discurso, lo que es importante porque da la idea de que hay cierta perplejidad o estado de estupor en el Gobierno después de esos audios y después de la derrota bonaerense. Ahora, con esta tranquilidad que proviene de los Estados Unidos, probablemente el Gobierno y el propio Javier Milei se vuelvan a parar sobre sus pies, sobre su propio eje.

No está todo dicho respecto de las elecciones y mucho menos sobre el gobierno de Milei. Una encuesta de Casa 3, la consultora de Mora Jozami, pregunta entre los votantes de Milei si este gobierno es mejor, peor o igual de lo que esperaba. Mejor: 60%. Igual: 24%. Es decir, que Milei retiene el 84% de sus votantes. También hay un 14% que dice que es peor y un porcentaje casi imperceptible que es la opción “no sabe, no contesta”.

Entre los votantes de Massa, de Unión por la Patria, 88% dice que es peor, 11% dice que es igual a lo que esperaba. Pero acá hay un enojo muy fuerte con el Gobierno. Quiere decir que la polarización sigue muy marcada.

En otra encuesta de Mora Jozami, se pregunta sobre quién cree que va a resultar ganador en las próximas elecciones legislativas para elegir diputados y senadores nacionales en octubre. Un 47% dice la oposición. Un 38% dice que será el gobierno de Milei. Y un 15% no sabe, no contesta. Este cuadro, esta proporción, es un arma de doble filo. Porque si lo miro con lógica de mercado, es otro impulso para ir a comprar dólares. Si el pronóstico es que el Gobierno va a perder, eso juega en contra de la estabilidad financiera, monetaria, económica. Ahora, si lo analizo desde la lógica política y del marketing electoral, probablemente le convenga al Gobierno que a esta altura de la carrera electoral se diga que puede perder porque puede ser un estímulo para que aquellos que no fueron a votar esta vez sí lo hagan ante el peligro ya demostrado en la provincia de Buenos Aires de una posible victoria del kirchnerismo.

Este es un razonamiento que hace Cristina Kirchner también, cuando dice que hay que juzgar su posición en contra del desdoblamiento al final del camino. Tenemos que ver cómo sale la elección en octubre. Porque al desdoblar, al que no va a votar, se le genera el miedo de su propio regreso y, entonces, ahora a lo mejor va a votar. Esta encuesta que indica que Milei puede perder puede ser un despertador para mucha gente que no está segura si quiere que gane Milei pero que está segura que no quiere que gane el peronismo kirchnerista.

¿Qué impacto tuvo en todo este clima la suba de la tasa de interés y todos los movimientos recesivos que generó el gobierno de Milei para sostener el tipo de cambio en el nivel que lo quería sostener, la apertura de importaciones, etcétera? Hay economistas muy favorables al Gobierno que dicen: cuidado cuando vengan los números, porque esos números de destrucción del tejido productivo, del empleo, de cierre de empresas o de empresas con mucha dificultad, van a ser impactantes. Eso podría explicar parte de la derrota del Gobierno en la elección bonaerense, más allá de que esa elección es tan peculiar que es muy difícil sacar conclusiones generales.

