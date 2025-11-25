Iben Nagel Rasmussen trae su homenaje al Odin Teatret

La actriz danesa Iben Nagel Rasmussen, una de las figuras centrales del Odin Teatret, presentará en Paraná su trabajo "Corales de la memoria", una propuesta escénica creada y protagonizada por ella misma. La función será el miércoles 26 de noviembre, a las 20, en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, en el marco de un programa de actividades organizado por el Centro de Antropología Teatral en Argentina (CATA).

El espectáculo es un trabajo dedicado a Eugenio Barba y a los actores y actrices del Odin Teatret, compañía con más de medio siglo de trayectoria en la investigación y la práctica teatral. La actriz desarrolló esta pieza luego del proceso creativo de "Tebas en tiempos de la fiebre amarilla", la obra estrenada en 2022 que marcó un cierre dentro del recorrido del viejo grupo bajo la dirección de Barba. A partir de ese punto, Rasmussen elaboró una propuesta donde van apareciendo vivencias personales, pasajes de la historia de la compañía y materiales surgidos de décadas de trabajo actoral.

En esta visita, la actriz no solo presentará su espectáculo, sino que también formará parte de un programa más amplio que incluye seminarios, proyecciones y la presentación de la nueva edición en español del libro El caballo ciego, una de sus publicaciones. Las actividades se desarrollarán en diversas ciudades, entre ellas Santa Fe, Rosario, Buenos Aires y Paraná.

Durante esta agenda en Argentina, Rasmussen estará acompañada por Sandra Pasini y Antonella Diana, integrantes del grupo Teatret OM, de Dinamarca, quienes participan de distintas instancias del programa. Su presencia contribuye a profundizar el vínculo entre las experiencias escénicas europeas y los procesos teatrales locales.

En Paraná, la actividad cuenta con el acompañamiento de Agmer Paraná, y el apoyo tanto del Instituto Nacional de Teatro como del Feicac.