Argentina firmó un acuerdo aduanero con Estados Unidos

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) firmaron un documento para fomentar le intercambio de información entre ambas entidades. Desde ARCA aseguraron que este acuerdo es “un paso clave para profundizar la modernización, la digitalización y la automatización de los procesos aduaneros entre ambos países”.
Según publicó la entidad en redes sociales, el entendimiento apunta a “fortalecer la coordinación bilateral, potenciar la detección temprana de amenazas y combatir delitos transnacionales”, además de “alinear prácticas nacionales con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas, un eje que refuerza la estrategia de transparencia en el comercio exterior”, publicó BaeNegocios.
Alcance comercial adicional
El acuerdo se suma a compromisos recientes para fomentar inversiones y fortalecer la transparencia, que incluyen:
- Intercambio de información sobre soja: una medida clave dada la importancia de Argentina como productor y exportador mundial.
- Cooperación en minerales críticos: un tema de relevancia geopolítica y económica creciente.
- Coordinación de acciones para estabilizar el comercio global de soja: esto reactivó la discusión sobre posibles incentivos fiscales para el sector agropecuario (como el concepto de tax holiday), demostrando la interconexión de la cooperación aduanera con las políticas comerciales y fiscales.
Cómo beneficia a Argentina
- Mayor competitividad y eficiencia: al reducir los tiempos logísticos y digitalizar la Aduana, el sector privado argentino se vuelve más competitivo en el comercio internacional.
- Modernización institucional: permite avanzar rápidamente en la digitalización y automatización de los procesos aduaneros, mejorando la transparencia y reduciendo la discrecionalidad.
- Fortalecimiento de la seguridad: la cooperación en el intercambio de información y la detección temprana de amenazas ayuda a combatir de manera más efectiva los delitos transnacionales (como el contrabando, narcotráfico, etc.).
- Alineamiento internacional: adaptar las prácticas a los estándares de la OMA facilita las operaciones comerciales con otros países y proyecta una imagen de mayor transparencia.
Posibles perjuicios del nuevo acuerdo
- Mayor escrutinio: un intercambio de datos más profundo y controles segmentados por riesgo implican que las operaciones de comercio exterior están sujetas a un escrutinio mucho más detallado, lo cual podría ser percibido como una injerencia o un mayor nivel de exigencia para los exportadores/importadores argentinos.
- Dependencia tecnológica/operativa: la modernización y digitalización pueden requerir la adopción de tecnologías y sistemas operativos desarrollados por la CBP o alineados a sus estándares, lo que podría generar cierta dependencia o altos costos de implementación.
- Mayor presión en temas sensibles: el acuerdo se enmarca en un contexto donde también se discuten temas como el intercambio de información sobre el mercado de soja y la cooperación en minerales críticos. Esto sugiere que la cooperación aduanera es una pieza de una negociación bilateral más amplia, donde EE.UU. podría ejercer influencia o presión en áreas comerciales sensibles para Argentina.