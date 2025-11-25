Facundo Giménez se presenta este viernes en el Almacén

El cantautor bonaerense Facundo Giménez llegará a la capital entrerriana para ofrecer un recital este viernes 28 de noviembre, a las 21, en el espacio Almacén de los 33 (esquina Bavio y Courreges). La presentación se enmarca en una nueva etapa de su gira por el Litoral que busca acercar al público local un recorrido por su trayectoria dentro del cancionero popular argentino, además de compartir parte de su reciente trabajo discográfico.

Giménez, nacido en la ciudad de Longchamps, en la provincia de Buenos Aires, desarrolla desde hace más de dos décadas un camino artístico ligado al folclore y a la música popular. Su formación se fortaleció desde muy temprana edad a través de experiencias en escenarios y grabaciones junto a figuras relevantes del género. Entre ellas se destacan Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Antonio Tarragó Ros y Horacio Banegas, con quienes compartió diversas instancias de trabajo y aprendizaje que marcaron los primeros tramos de su carrera.

Además, el músico participó en festivales como Cosquín, la Fiesta Nacional de la Tonada y la Fiesta del Ternero.

Con el paso del tiempo, Giménez fue construyendo una identidad propia como autor e intérprete, siempre orientado a conservar y renovar la raíz folclórica desde una mirada personal.

En esta oportunidad, el artista llega a la ciudad con la intención de compartir canciones de Amanecer, su último trabajo discográfico. El álbum reúne once composiciones de su autoría y cuenta con la participación de grandes referentes invitados, entre ellos Roxana Carabajal, Natalia Barrionuevo y Bruno Arias.

La actividad será con entrada a la gorra, contará con servicio de cantina. Para reservas, comunicarse al 343 4702836.