Triple femicidio narco: trasladan desde Perú a Argentina al ladero de “Pequeño J”

Se estima que el avión con el detenido arribe a Buenos Aires por la noche, cerca de las 22.

En tanto, el fiscal de Homicidios de La Matanza Adrián Arribas, a cargo del esclarecimiento del caso, adelantó a la prensa que Ozorio será indagado este viernes por la mañana.

El Gobierno peruano había dispuesto la expulsión del ladero de Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, tras su arresto en Lima.

El general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, había confirmado que el trámite administrativo fue culminado de manera exprés. La medida respondió a un pedido de las autoridades argentinas, que reclaman su entrega para profundizar las indagaciones del caso.

“Las expulsiones tienen un plazo de 24 horas y son muy céleres. Son expeditas y se trabaja toda la madrugada”, indicó el jefe policial para RPP Noticias.

Cómo se produjo la captura de Matías Ozorio

El operativo policial en territorio peruano se ejecutó tras un intercambio de información reservado entre la Policía argentina y la peruana. Según explicó el general Óscar Arriola en entrevista con RPP Noticias, las alertas llegaron con fotografías, nombres y datos clave que permitieron rastrear a los sospechosos.

“Estas dos personas pudieron haber estado transitando por un año y dos años acá en el Perú y nadie hubiera tenido conocimiento de nada. Todo nace porque la policía argentina se comunica con la policía peruana y traslada la información en un alto grado de confianza”, señaló Arriola al detallar cómo se inició el trabajo de inteligencia.

La situación de Valverde es distinta por su nacionalidad peruana. Arriola precisó que su proceso se enmarca en la figura de la extradición y dependerá de la actuación del Poder Judicial, el Ministerio Público y las autoridades argentinas.

“Él, al ser un ciudadano peruano, va a tener que tener otro tratamiento, otro procedimiento. Y pasa por la extradición y algunas otras instituciones jurídicas que nuestro poder judicial y el poder judicial de Argentina tendrán que definir”, explicó el comandante general de la PNP.

Fuente: Infobae.