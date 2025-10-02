Rugby Championship: Marcos Kremer domina el rubro de los tackles

El entrerriano Marcos Kremer domina el rubro de los tackles en el Rugby Championship.

El entrerriano Marcos Kremer lidera el ranking de tackles en el Rugby Championship 2025: hasta acá concretó 80 en las cinco fechas disputadas. El concordiense, pilar defensivo de Los Pumas, se mantiene por encima de Fraser McReight (Australia) con 77 y Ardie Savea (Nueva Zelanda) con 61.

Este sábado, Los Pumas cerrarán su participación en el torneo con un importante encuentro frente a Sudáfrica en el Twickenham Stadium, donde el jugador nacido en Concordia podría consolidar su lugar en el ranking de tackles del Rugby Championship.

En el partido que Kremer la rompió fue en la tercera fecha con una cifra asombrosa: 31 tackles en 80 minutos, fue en la derrota de Los Pumas ante Australia por 28-24.

Los mejores tackleadores