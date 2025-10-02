Turismo Carretera: San Nicolás, un circuito que le sienta bien a Werner

Werner buscará un buen resultado el fin de semana en San Nicolás, escenario de la segunda fecha de la Copa de Oro del TC.

Desde su inauguración en 2018, el autódromo de San Nicolás se transformó en un escenario especial para el paranaense Mariano Werner. El entrerriano ganó allí en tres ocasiones con el Turismo Carretera y también se impuso con el Peugeot 408 en TC2000.

Por su parte, Agustín Canapino también tiene motivos para considerar al circuito como talismán. Aunque sólo ganó una final, acumuló seis podios, entre ellos el que lo consagró campeón en 2018, en una recordada definición bajo la lluvia.

Los números reflejan la comodidad de ambos en este escenario: Werner acumula cuatro poles, seis series ganadas y cinco podios, mientras que Canapino suma una pole, cuatro parciales y seis presencias en el podio.