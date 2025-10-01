Fútbol: Tomás Rouiller es la quinta cara nueva de Atlético Paraná

Un defensor lateral se convirtió en la novedad del plantel de Atlético Paraná que se prepara para la próxima edición del Torneo Regional Federal Amateur. Se trata del futbolista Tomás Rouiller, quien ya está en la capital entrerriana y tuvo su primer entrenamiento a las órdenes de Mauricio Chiementín.

Formado en Atlético Frank, Rouiller también paso por las filas de Atlético de Rafaela. Sin embargo, su último paso fue por Sportivo Begrano de San Francisco, Córdoba. Justamente desde este club llega a préstamo al Decano.

Cabe destacar que anteriormente llegaron el delantero Exequiel Gómez, el defensor Mateo Alberca y los mediocampistas Nicolás Naz y Santiago Lebus.