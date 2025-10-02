Marcelo Arce trae a Paraná un homenaje por los 50 años de Rapsodia Bohemia

El próximo jueves 9 de octubre, a las 20, el Teatro 3 de Febrero de Paraná abrirá sus telones para dar lugar a un espectáculo encabezado por Marcelo Arce. El artista llegará a la capital entrerriana para presentar "Rapsodia Bohemia, de Queen a Barcelona", en el marco de la celebración por los 80 años de la Asociación Mariano Moreno. El encuentro se propone como un homenaje a la obra de Freddie Mercury, que en 2025 cumple medio siglo desde su creación y sigue siendo considerada una obra maestra de la música popular del siglo XX.

La propuesta está pensada como un espectáculo para todo público, apoyado en una pantalla gigante y con la impronta característica de Arce, quien desde hace cinco décadas se dedica a explicar y acercar la música clásica y popular a audiencias diversas. Su objetivo, en este caso, será desentrañar los secretos detrás de Bohemian Rhapsody, una obra que el propio Mercury dejó envuelta en misterio y que nunca explicó en detalle. Según anticipa el especialista, el espectáculo permitirá recorrer la estructura de la pieza como una "micro-ópera", a través de fragmentos, clips históricos y versiones que muestran el poder de alcance de una de las composiciones más influyentes del siglo pasado.

En la fecha, la Asociación Mariano Moreno celebra ocho décadas de vida institucional y Marcelo Arce conmemora sus 50 años de trayectoria en la música. Con esta coincidencia, el encuentro también busca celebrar con el público paranaense ambas efemérides.

Arce adelantó que durante la presentación se escucharán, por ejemplo, los 16 canales de grabación separados que dieron forma a la Rapsodia en 1975, en una época en la que no existían herramientas digitales de edición. También habrá recreaciones y registros poco conocidos, como la versión que Freddie Mercury interpretó junto al Royal Ballet. El espectáculo incluirá además fragmentos de otros temas fundamentales del cantante británico, como Love of My Life, We Are the Champions, It's a Hard Life y The Great Pretender, entre otros.

Un gran momento preparado para la velada estará vinculado a la relación artística y personal entre Freddie Mercury y la soprano Montserrat Caballé, que derivó en la creación del clásico Barcelona, pieza que también formará parte del cierre del show.

Marcelo Arce, definido por medios nacionales como un "divulgador" y por el Buenos Aires Herald como "The Music Man", desarrolla una extensa trayectoria dedicada a llevar la música a distintos público. Desde 2007 presenta este espectáculo en distintas ciudades del país, basado en una investigación que inició en 1994 y que le permitió sostener con pruebas y documentos una interpretación sobre el verdadero sentido de la Rapsodia Bohemia.

Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y a través de la plataforma Tickea.