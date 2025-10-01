En septiembre las provincias registraron una fuerte caída de las transferencias de Nación

En un momento en que el diálogo político entre los funcionarios nacionales y los gobernadores no termina de arrancar, las transferencias automáticas de Nación a las provincias en septiembre cayeron 10,3% interanual en términos reales, mientras que presentaron una baja real del 2,8% respecto a agosto. Con el pedido de gobernabilidad de Estados Unidos, el presidente Javier Milei intenta encarrilar el vínculo con las provincias pero, hasta el momento, no hay nada concreto.

Ese contexto −con los gobernadores reclamando por fondos− coincide con que los envíos por coparticipación a las provincias, que representan 91% de las transferencias automáticas, alcanzaron los $4.634.812 millones, reduciéndose un 0,8% real interanual y un 3,4% en la comparación mensual.

Según datos de la consultora Politikon Chaco, publicados por La Nación este miércoles, la baja global del 10,3% se explica principalmente por la merma en los impuestos internos (-34,6% interanual) y otros tributos coparticipados (-83,2% interanual). La fuerte reducción es por efecto de que la base de comparación coincide con el aumento de la recaudación que implicó el blanqueo de 2024. Subieron Ganancias (3% real) e IVA (1,2%) pero no lograron compensar.

Los recursos por compensación del Consenso Fiscal subieron 90,1% real, pero representan el 4% del total de las transferencias automáticas. En cambio, el conjunto de leyes y regímenes especiales (5% del total de los giros) sumaron $231.828 millones, lo que implica un descenso real del 73,9%, básicamente por el desmoronamiento del impuesto a los Bienes Personales (-92,1%) y en los fondos por Régimen de Energía Eléctrica (-52,5%). En cambio, mejoraron el IVA de la Seguridad Social (1,2%), el monotributo (76,6%) y el impuesto a los Combustibles Líquidos (29,1%).

Precisamente la carga sobre los combustibles líquidos es parte de la disputa entre los gobernadores y la Nación. El proyecto que impulsan los mandatarios, que apunta a que se eliminen los fondos fiduciarios que ese impuesto alimenta y se repartan esos recursos, tiene media sanción del Senado, pero no se trató en Diputados. Lo que plantean es que la Nación está recaudando ese dinero pero no lo reparte conforme a lo que fija la ley.

El kirchnerismo levantó la sesión de Diputados en que iba a tratarse la iniciativa; ya habían aprobado la nueva distribución de los ATN que Milei dijo que vetará. Legisladores vinculados a los gobernadores interpretan que pudo haber sido una reacción al apoyo de algunos mandatarios a Nación para sostener el veto a la suba de las jubilaciones.

El reparto de los ATN y del impuesto a los combustibles líquidos son dos de los temas que Nación tiene que negociar con las provincias. Hasta ahora −salvo una sucesión de fotos de los ministros del Interior, Lisandro Catalán, y de Economía, Luis Caputo, con algunos mandatarios− no ha habido propuestas concretas que respondan al pedido que los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño hicieron en conjunto.

Muy mal mes

Los datos de giros automáticos del mes pasado convierten al mes pasado en el peor septiembre desde 2017 para las provincias. En moneda constante, quedaron 7,5% debajo de ese año; 4,1% menos que en 2018; 0,4% inferior al 2019; 4,5% detrás del 2020. Estuvieron 10,2% detrás de los giros del mismo mes del 2021; 12,5% del 2022; 12,1% del 2023 y 10,3% del septiembre del 2024.

CABA presentó el descenso más leve, con 0,6% (que se explica por no tener impactos, entre otros, de Bienes Personales) y en el extremo opuesto, aparecen Santa Cruz, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, que exhiben las mayores caídas, todas superiores a 12,5%.

El acumulado de enero a septiembre de las transferencias automáticas registra una expansión del 2,4% interanual en términos reales. La coparticipación mejoró 0,4%, mientras que el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales, pese a las bajas de agosto y septiembre, acumulan un alza de 37% en el año. La compensación del Consenso Fiscal, por su parte, suma un 89,2% en lo que va del año.

Si se analiza esa evolución por provincias, los 24 distritos tienen crecimientos acumulados, aunque persisten fuertes brechas: Buenos Aires se ubica a la cabeza, con un alza del 5,2% real, mientras que la ciudad de Buenos Aires mejoró apenas un 0,7%, por el nulo impacto en ese distrito de los conceptos por leyes especiales y compensación del Consenso Fiscal.