“Nico” Bonelli, y algunas sugerencias para mejorar el espectáculo del TC

El espectáculo en el TC es uno de los debates que se lleva a cabo a lo largo de los años tras la disputa de una nueva competencia del calendario. Con el cambio de carrocerías a los modelos de nueva generación, se esperaba una mejora en cuanto a las superaciones durante carrera, pero, por el contrario, debió hacerse un ajuste en las cargas aerodinámicas para la presente temporada.

En la última edición de la revista de Campeones, Jonantan Castellano expresó que el Turismo Carretera hoy “está muy mal de espectáculo” y que se podría “instrumentar el ‘Push To Pass’ o el ‘DRS'” para beneficiar las carreras de la categoría.

En base a los dichos del piloto de Lobería, el entrerriano Nicolás Bonelli fue consultado y dio su opinión al respecto. “Hace varios años se habla del tema, siempre se trabaja para tener paridad y eso no va de la mano con el espectáculo”.

Y agregó: “Todos queremos estar parejos, y eso se resume en clasificaciones apretadas. En algunos circuitos se han visto buenas carreras, pero creo que un ‘DRS’ o ‘Push To Pass’ no sería descabellado”, expresó quien corre con Ford Mustang.

Además de la implementación de los sistemas electrónicos, el oriundo de Concepción del Uruguay fue a las bases y propuso también modificaciones en la parte mecánica de los vehículos de la categoría. “Creo que podría retocarse la caja de cambios, que tenga más caída entre cambios ayudaría bastante, y habría que ir para el lado de tener menos carga aerodinámica”.

Y finalizó: “El neumático podría decaer más durante la carrera, obligando a que el piloto tenga injerencia en el cuidado del mismo”.