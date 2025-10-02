Se lanzó la preventa de un libro que recupera la historia de Liliana, pionera trans en la ciencia argentina

La editorial La Ventana Ediciones lanzó la preventa de Cambio y fuera, la primera obra de Jesuana Aizcorbe que narra la vida de Liliana, una mujer trans que marcó un antes y un después en el ámbito científico y tecnológico de Buenos Aires, en tiempos en que no existía aún la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans.

La publicación busca recuperar la memoria y la trayectoria de Liliana, quien se convirtió en la primera trabajadora trans en una institución de ciencia y tecnología en el país, mucho antes de la sanción de la Ley 27.636. Su experiencia en los pasillos de laboratorios, oficinas y espacios académicos se transformó en una referencia de resistencia y de lucha por el derecho a existir y a ser reconocida. El relato intenta abrir un camino para dejar en evidencia los prejuicios, el silencio y las barreras que históricamente enfrentó el colectivo trans en la sociedad argentina.

La autora, Jesuana Aizcorbe, nació en Haedo, provincia de Buenos Aires, en 1975. Vivió junto a su familia hasta que se trasladó a Oro Verde, Entre Ríos, para estudiar bioingeniería. Desde entonces, su vida se reparte entre ambas provincias, con experiencias que la vincularon a distintos talleres de escritura en Paraná, Buenos Aires y Oro Verde.

El texto está acompañado por un trabajo de edición, donde la idea, el arte y la imagen de tapa fueron realizados por Macarena Cornejo, la fotografía estuvo a cargo de Diego Stickar, el diseño de la cubierta fue de Mariano Sanguinett, y realizó la edición, corrección y diagramación de interiores.

Liliana pisa con los tacos los escalones y sube al colectivo. La mirada al frente, el perfume dulce, la boca pintada de labial rojo. Todos voltean a verla. Lo mismo en la calle, en la universidad, en el trabajo. Liliana es ingeniera y es también la primera trabajadora trans de una reconocida institución de ciencia y tecnología de Buenos Aires, cuando todavía no existía la Ley 27.636 de Cupo Laboral Travesti, Transexual y Transgénero en Argentina. Se atrevió a ser quien era en un contexto hostil, que la asfixiaba; tuvo que vivir el tormento y dejó su huella. Porque Liliana es pasado, es presente, pero también futuro. Ilumina el camino, seguimos con atención sus pasos.

El lanzamiento fue acompañado por ese texto de contratapa escrito por Belén López Peiró, quien destaca que Liliana es pasado, presente y futuro, y que su valentía ilumina el camino de muchas otras personas que buscan un lugar en la sociedad. La obra se inscribe en una línea editorial que apuesta a dar visibilidad a voces marginadas y a poner en circulación historias que invitan a repensar el presente.

El precio del libro en preventa es de $18.000. Quienes deseen reservar su ejemplar pueden comunicarse a través de la cuenta de Instagram @laventanaediciones o por WhatsApp al 3434171892.