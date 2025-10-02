Este sábado se realizará un recital de poesía en el que María Rosa Gianello presentará su nuevo libro

El sábado 4 de octubre, a partir de las 19, se realizará en el Almacén de los 33 (esquina Bavio y Courreges) un recital de poesía que incluirá la presentación del segundo poemario de María Rosa Gianello, titulado La ruta de la constancia, bajo el sello de Ana Editorial. El evento contará con un formato abierto que permitirá la lectura de poemas tanto de la autora como de otros participantes a través de micrófono abierto.

La música en vivo estará a cargo de Gabo Brizuela y las obras del artista Mario Milocco acompañarán la propuesta. La coordinación del evento estará a cargo de Patricia Delaloye.

El trabajo literario forma parte de la trayectoria de la autora, quien ya cuenta con tres libros propios publicados: Encendidas, relatos breves (2020), Como deshojar álbumes de enero (2024) y La ruta de la constancia, recientemente publicado. Además, participó en diversas antologías colaborativas, entre ellas Le Cuco (Rosario 2019), Mulheres na História de América Latina (Brasil, 2020), Antología Federal de Minificción (2021) y Antología Federal de Minificción 40 años de Democracia (2022), estas dos últimas editadas por el Ministerio de Cultura de la Nación.

La autora también desarrolla una intensa labor cultural en Paraná y en su localidad de residencia, Pueblo Nuevo, en General Alvear, donde dio talleres y organizó numerosos eventos literarios. Entre ellos se destaca el reciente Encuentro de Poetas en homenaje a Marta Zamarripa, realizado en junio de 2025 en Paraná, que reunió a escritores de Neuquén, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe y Concordia. Además, trabajó como gestora cultural junto a AMET Regional 11, participando en la organización del Concurso Literario anual para estudiantes de escuelas técnicas y agrotécnicas.

Como docente jubilada, la autora promueve la lectura y el libro, considerando que la literatura debe llegar a todos los rincones del país. Su concepción de la actividad cultural es democrática, participativa y horizontal, sin excesos de protagonismo. En ese marco se inscribe el recital del sábado, que invita a otros poetas a leer y compartir sus textos, generando un espacio de intercambio y celebración de la palabra escrita.

Como es habitual, la jornada estará acompañada con una barra de comidas y bebidas, y finalizará con un brindis de espumantes.