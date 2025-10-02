Primera Nacional: Julio Barraza impartirá justicia en Caballito

Julio Barraza impartirá justicia en Caballito para el cotejo entre Ferro y Patronato.

Julio Barraza fue designado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para controlar el último partido de Patronato en la fase regular de la Primera Nacional. El sábado, desde las 15.30, el Santo visitará a Ferro Carril Oeste en el marco de la 34ª fecha de la Zona A. El juez dirigirá su último partido en el profesionalismo.

El polémico árbitro estará secundado por los asistentes Diego Romero y Francisco Gugliota, en tanto que el cuarto árbitro será Guido Mascheroni.

Malos recuerdos para “Patrón”

Julio Barraza dirigió al Rojinegro en cinco oportunidades donde el elenco paranaense apenas ganó un partido y perdió los restantes. El árbitro impartió justicia en algún partido de Patronato tanto en Primera División como en la Primera Nacional.

El último antecedente del Santo con Barraza como juez fue en agosto, más precisamente el 17 del octavo mes del año, cuando Patrón superó al descendido Arsenal de Sarandí por la mínima expresión. Fue el único éxito del Rojinegro con el mencionado juez.

Los restantes fueron derrotas: en abril de 2012 cayó frente a Almirante Brown 2 a 0, después en 2018, en octubre, perdió con Lanús por idéntico resultado.

El año pasado lo dirigió dos veces: en agosto fue superado por Deportivo Maipú 3 a 1 y dos meses después no pudo con Arsenal, fue 2 a 0.