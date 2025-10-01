Mundial Sub 20: Argentina goleó a Australia y avanzó a octavos de final

Alejo Sarco anotó el primero y llegó a tres en el torneo que se celebra en Chile. (Foto: AFA)

La selección argentina sub 20 de fútbol se aseguró este miércoles un lugar en los octavos de final del Mundial que se disputa en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente se impuso por 4 a 1 y logró su segundo triunfo en el certamen. De esta manera, alcanzó los seis puntos en el Grupo D y definirá el primer puesto de la zona en su último partido, el sábado desde las 20, ante Italia.

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Santino Andino el cuarto a los 50.

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 el sábado en Valparaíso.

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado a las 20 horas en Santiago, consigna NA.