Proyecto Erarte presenta "Chamuyo lírico", un espectáculo que combina tango y ópera

Este sábado 4 de octubre a las 21 se presentará en el Subsuelo de la Galería Flamingo (Urquiza y San Martín) de Paraná, el espectáculo "Chamuyo lírico", una propuesta que reúne en escena a la cantante Sabrina Firpo y al músico Alejandro Sánchez, en piano y bandoneón, con la participación especial del tenor Gabriel "Toto" Demartini. El objetivo de la iniciativa es mostrar un repertorio que une tangos con arreglos operísticos y arias clásicas interpretadas con una impronta tanguera, en un cruce musical poco habitual en la ciudad.

La función se desarrollará en el espacio cultural que funciona en el subsuelo de la Galería Flamingo, en la esquina de Urquiza y San Martín, donde desde hace tiempo se realizan espectáculos de música, teatro y otras propuestas interdisciplinarias. En esta ocasión, la sala estará preparada con mesas compartidas y servicio de barra, con la intención de darle al recital un clima cercano, distinto al de un teatro convencional y en sintonía con el estilo de la propuesta.

El repertorio del show fue pensado para que los géneros dialoguen sin perder su identidad. Es sí que las voces líricas se enfrentarán a los códigos del arrabal porteño, mientras que las piezas de ópera se teñirán de cadencias propias del tango. El cruce sonoro estará acompañado por el piano y el bandoneón en vivo, que permiten unir dos tradiciones musicales con características muy diferentes, pero que comparten una misma raíz.

La intención de la presentación es acercar la lírica a un público habituado a lo popular y mostrar a quienes disfrutan de la ópera que también puedan sentir el carácter y la fuerza del tango. La idea de "chamuyo" se incorpora como una metáfora de esa búsqueda, ya que existe un diálogo entre mundos distintos que, sin embargo, pueden entenderse y complementarse, y así crear algo nuevo.

Las entradas para la función tienen un valor de $15.000 y pueden conseguirse en la puerta el mismo día del espectáculo, a través de WhatsApp al número 343 4808780 o mediante la plataforma Eventbrite.