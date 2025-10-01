Marcela Morelo llega a la ciudad con un repaso por sus grandes éxitos

La famosa cantautora argentina Marcela Morelo llegará a Paraná el viernes 10 de octubre con un espectáculo que busca reunir sus canciones más conocidas junto con los temas que marcaron distintas etapas de su carrera. El show se realizará a las 21 en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15.

La presentación forma parte de la gira nacional que la artista inició en 2025, luego de un año particularmente exitoso en el que recorrió las principales ciudades del país y culminó con un concierto a sala llena en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. En esta oportunidad, Morelo se reencuentra con el público paranaense con una propuesta de baladas, pop y sonidos folklóricos propios.

Con más de tres décadas de trayectoria y desde el lanzamiento de su disco debut Manantial en 1997, que incluyó éxitos como Corazón salvaje y La fuerza del engaño, la cantante logró reconocimiento en Argentina y en países de Europa y América Latina. A lo largo de su carrera editó once álbumes de estudio, obtuvo nueve discos de oro y dos de platino, y fue galardonada en ocho oportunidades con el Premio Gardel al mejor álbum pop femenino.

El repertorio que llevará al CPC incluirá clásicos como Ponernos de acuerdo, Luna bonita y Manantial, junto a canciones de sus producciones más recientes. Uno de los puntos destacados de su presente artístico fue la reversión de Lo mismo que a mí, grabada en 2024 junto a las bandas The La Planta y La T y la M. La nueva versión superó los 7,5 millones de reproducciones y se convirtió en uno de los temas más escuchados del año, aspecto que posicionó a la artista también en plataformas digitales, donde sus discos superan los 94 millones de escuchas en Spotify.

A lo largo de su recorrido profesional, Morelo colaboró con figuras conocidas del ámbito como Celia Cruz, Franco de Vita, Los Palmeras, Chichi Peralta, Carlos Rivera y Rozalén, entre otros.

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma digital tickea.com.ar, con promoción especial para clientes de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe, ya que cuentan con la posibilidad de adquirir sus localidades en tres o seis cuotas sin interés. También se pueden adquirir de manera presencial en los puntos de venta The Music Store, en calle Gualeguaychú 442, y Flamingo, en General José de San Martín 902.