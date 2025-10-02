Con Marcos Kremer y siete cambios, “Los Pumas” tienen el XV para enfrentar a los “Springboks”

El concordiense repetirá titularidad en la última fecha del Rugby Championship.
El entrerriano Marcos Kremer seguirá siendo titular en Los Pumas, que presentarán siete cambios para enfrentar a los Springboks por la última fecha del Rugby Championship. El encuentro se jugará este sábado desde las 10 (hora argentina) en Twickenham, Londres, y la selección argentina buscará cambiar la imagen que dejó en la derrota por 67 a 30 en Durban.
En este reencuentro con Sudáfrica, Felipe Contepomi dispuso 7 cambios respecto al XV inicial de la semana pasada: Guido Petti por Franco Molina, Pedro Rubiolo por Lucas Paulos, Santiago Grondona por Joaquín Oviedo, Simón Benítez Cruz por Gonzalo García, Gerónimo Prisciantelli de apertura, Santiago Carreras de fullback y Juan Cruz Mallía de wing, sale Mateo Carreras. Justo Piccardo por Lucio Cinti y Bautista Delguy por Rodrigo isgró
La formación para enfrentar a los Springboks en Twickenham: Mayco Vivas; Julián Montoya (Capitán); Joel Sclavi; Guido Petti; Pedro Rubiolo; Pablo Matera (Vicecapitán); Marcos Kremer; Santiago Grondona; Simón Benítez Cruz; Gerónimo Prisciantelli; Juan Cruz Mallía (Vicecapitán); Santiago Chocobares; Justo Piccardo; Bautista Delguy; Santiago Carreras
Los suplentes serán Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Juan González, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.
En este encuentro Julián Montoya alcanzará los 52 tests como capitán de Los Pumas, siendo el jugador con más partidos como líder en la historia del seleccionado nacional. Lo siguen Agustín Creevy con 51, Lisandro Arbizu con 48, Hugo Porta con 38 y Agustín Pichot con 31. El primer partido como capitán para el jugador surgido en Newman, fue el 3 de julio de 2021 ante Rumania (triunfo 24-17).