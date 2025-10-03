Raly Barrionuevo dará un show especial en la Feria de la Palabra en Concepción del Uruguay

Raly Barrionuevo cerrará la Feria de la Palabra en Concepción del Uruguay.

El reconocido cantautor Raly Barrionuevo será el encargado de cerrar la quinta edición de la Feria de la Palabra, que se realizará del 10 al 12 de octubre en Concepción del Uruguay. Con un formato íntimo y un escenario circular frente al Centro Cívico, el artista brindará un show especial que coronará tres jornadas dedicadas a la palabra.

Durante el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre, Concepción del Uruguay será escenario de la quinta edición de la Feria de la Palabra, organizada por la Municipalidad bajo el lema “Laberinto. Memoria. Espejo”.

La propuesta reunirá a universidades, escritores, libreros, librerías, editoriales locales y distintos referentes del ámbito literario y cultural, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la región.

El gran cierre estará a cargo de Raly Barrionuevo, quien se presentará por primera vez en La Histórica con el espectáculo estrenado en el Festival de Cosquín 2023. En este formato íntimo, el cantautor alterna piano y guitarras, generando un clima cercano y de diálogo con el público.

“Será un show especial, pensado para propiciar la charla con la gente, como lo venimos buscando en cada edición de la Feria. El escenario estará montado frente al Centro Cívico, en 180 grados, de manera que el público pueda rodearlo y vivir la experiencia de un modo distinto”, explicó el coordinador de Cultura de la Municipalidad y organizador de la feria, Guillermo Lugrín, en declaraciones al portal de la comuna organizadora.

De este modo, la Feria de la Palabra 2025 se proyecta como un verdadero espacio de encuentro, donde la literatura se vivirá en todas sus formas: escrita, hablada, representada y cantada.

Programación

Día 0, jueves 9 de octubre

- A las 17.30: Auditorio Municipal Arturo Illia - "Sentate...yo te leo"

Día 1, viernes 10 de octubre

- A las 11: Carpa - Presentación del Libro "Las aventuras de Elle la mariposa"

- A las 12: Carpa - Espejo Nuestro 1

- A las 15: Auditorio Municipal Arturo Illia - Taller de lectura y escritura "El extrañamiento"

- A las 16: Sala Teatro 1° de Mayo - Taller de lectura fácil "El Aleph"

- A las 17: Carpa - "Taller Borgeano"

- A las 18: Carpa - Espejo Nuestro 2

- A las 19:30: Carpa - Espejo nuestro 3

- A las 21: Auditorio Municipal Carlos María Scelzi - Inauguración oficial

- A las 22: Carpa - Presentación antología “Guaranga”

Día 2, sábado 11 de octubre

- A las 10: Carpa - La palabra en todas sus formas

- A las 10.30: Sala Teatro 1° de Mayo - Lectura de producciones literarias

- A las 11: Carpa - Espejo Nuestro 4

- A las 12: Carpa - Espejo Nuestro 5

- A las 15: Auditorio Municipal Arturo Illia - Style: Taller de RAP

- A las 16: Carpa - Espejo Nuestro 6

- A las 17: Sala Teatro 1° de Mayo - Taller Mitos Entrerrianos

- A las 17.15: Cementerio Municipal - Recorrido Literario y Teatral

- A las 18: Carpa (exterior) - Taller de Fanzine

- A las 19: Carpa - Espejo Nuestro 7

- A las 20.30: Auditorio Municipal Arturo Illia - Conferencia "Aproximación a la vida y obra de Borges"

- A las 22: Carpa - Peña Entre Orillas

Día 3, domingo 12 de octubre

- A las 10: Plaza Francisco Ramírez - Recorrido "Los Borges pasean por Entre Ríos"

- A las 16: Plaza Francisco Ramírez - Free-Style: Taller de RAP

Carpa - Espejo Nuestro 8

Carpa (exterior) - Biblioteca Rodante La Perra Vizcacha

- A las 17: Carpa - Presentación del libro: "Rengo Yeta"

- A las 18: Sala Teatro 1° de Mayo - Conferencia "Borges y Entre Ríos"

- A las 20: Centro Cívico - Raly Barrionuevo en concierto.