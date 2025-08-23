Estudiantes recibirá a Jockey de Rosario en la vuelta del TRL

La acción correspondiente al Torneo Regional del Litoral volverá este sábado. Tres de los cuatro representantes de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) tendrán acción durante esta jornada de vuelta en la actividad. El único en quedar libre será el Paraná Rowing Club.

Top 9

En la máxima divisional habrá duelo grande este fin de semana. Como antesala del partido correspondiente a los cuartos de final del Torneo del Interior A, el Club Atlético Estudiantes recibirá a Jockey de Rosario. El encuentro se disputará en la sede del club paranaense en el Parque Urquizaw y contará con el arbitraje de Facundo Gorla.

El Albinegro llega como escolta del conjunto rosarino. El líder tiene 49 puntos; mientras que Estudiantes cuenta con 36 unidades, apremiado por Duendes y Santa Fe RC que tienen 33 y 32 puntos, respectivamente.

Para este partido por la 13ª fecha, Pedro Fontanetto eligió el siguiente XV: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich, Francisco Floreán; Nicolás Saín, Álvaro Ferreyra; Juan Mernes, Felipe Villagrán, Basilio Cañas; Juan Lescano, Sebastián Dorigón; Augusto Perrén, Máximo Cañas; Bruno Heit, Bautista Lescano y Tomás Ferreyra.

En frente, Federico Amelong formará a: Ignacio Orsetti, Alejo Pereira, Kyan Collins; Agustín Cansino, Ignacio Gallo; Manuel Santi, Felipe Baraldi, Emiliano Ferrari; Alejo Sugasti, Juan Baronio; Tomás Stein, Ignacio Dogliani; Manuel Llunch, Juan Lovell y Santiago Casiello.

Segunda División

En Segunda División habrá actividad para Tilcara en el marco de la 13ª fecha. El Verde visitará a Logaritmo con la intención de recortar distancias respecto a Universitario de Rosario, líder del campeonato con 51 unidades. El Verde llega como escolta con 39; mientras que Logaritmo está sexto con 20 puntos. Este duelo contará con el arbitraje de Agustín Suárez Silva de la Unión Rosarina de Rugby.

Para este partido, Guillermo Aguilera pondrá en cancha a: Brian Perrone, Bruno Stoppello, Roberto Figueroa; Germán Savio, Andrés Schroeder; Franco Benítez, Francisco Duche, Juan Arnau; Manuel Massoni, Álvaro Arias; Santino Dapit, Renzo Manetti; Luca Erbetta, Elías Renzo y Giuliano Piaggio.

Logaritmo, conducido por Román Pérez, saldrá a la cancha con: Juan Zapata, Agustín Di Prinzio, Marcelo Carreño; Fabricio Marsili, Luciano Busso; Juan Ledesma, Martín López, Joaquín Gil; Gianluca Ramacioti, Martín Díaz; Martiniano Santacreu, Renzo Triberti; Fabricio Voltatorni, Santiago García de la Vega y Federico Cáceres.

Tercera División

En Tercera se pondrá en disputa la undécima fecha del campeonato. El Club Universitario de Concepción del Uruguay recibirá a Querandí RC con la intención de abandonar el último lugar de la tabla, en el que está con ocho puntos. Su rival de esta tarde está cuarto con 22 unidades. El árbitro del juego en la cancha del elenco uruguayense será Gastón Britos, de la UER.

Para este partido, Marcelo Richard pondrá en cancha a: Juan Rebaco, Juan C. González, Serafín Mir; Juan Castex, Juan González; Franco Gianera, Rodrigo Vera, Maximiliano miño; Juan Montañana, Ignacio Acuña; Nicolás González, Mariano Martino; José Clapier, Gastón Lima y Mariano Roude.

En frente, Querandí RC formará con: Juan Troncoso, Ignacio Alico, Juan Landoni; Eleazar Bertinetti, Tomás Oliva; Agustín Nieto Pino, Stefano Questa Aldao, Eloy Natera Trejo; Ramiro Lagraba, Mateo Villar; Bruno Tobaldo, Santiago García Boller; Kimey Lastra, Juan Zalazar y Matías Aletti. Los dirige Esteban Vélez Casas.