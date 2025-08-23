Gimnasia juega una final en Formosa ante Sol de América

Gimnasia de Concepción del Uruguay buscará repetir la victoria del pasado fin de semana.

En el estadio Club Sol de América se jugará una importante final en la lucha por evitar el descenso dentro de la Fase Reválida del Torneo Federal A. Desde las 19, el club formoseño será anfitrión de Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay en un duelo correspondiente a la sexta fecha.

El árbitro del encuentro será Rodrigo Rivero, acompañado por Luis Ortiz y Alex Zerda como jueces asistentes. El cuarto árbitro será Williams Abdala, todos provenientes de Santiago del Estero.

El Lobo uruguayense tiene cinco unidades y viene de ganar en su última presentación por 1-0 ante Bartolomé Mitre de Posadas. Con ese resultado quedó en la octava colocación del grupo.

Está justo un puesto por encima de Sol de América, que tiene cuatro unidades y viene de empatar como visitante con Sportivo AC de Las Parejas por 0-0.

Aunque la intención original de Ángel Gómez habría sido la de mantener el elenco ganador, no contará con Nicolás Gómez, por lo que tendrá que reemplazarlo en la defensa.

Su lugar sería ocupado por Leonel López, que vuelve a la convocatoria luego de su lesión. De ser así saltaría al campo de juego con: Pedro Bravo; Mario Suárez, Jonathan Benítez, Leonel López, Ariel González; Lautaro Altamirano, Pablo Hofstetter, Agustín Favre, Nicolás Germanier; Agustín García y Lautaro Soto.

En el banco esperarán por su oportunidad: Bautista Etcheverry, Damián Sánchez, Lucas Basualdo, Juan Casares, Augusto Cima, Damián Baltoré, Micael Bogado, Alejo Mainero y Sebastián Malimberni.