Suspensión y reprogramación: Independiente y Platense no jugarán este fin de semana

La Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso este viernes la suspensión y reprogramación de Independiente-Platense, encuentro que iba a disputarse el domingo por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, a raíz de los graves incidentes del miércoles en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini. De esta manera, el partido no se jugará, a pesar de que la Justicia inicialmente había dejado abierta a la puerta a que se juegue sin público en Avellaneda o en otro estadio.

"Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la A.Pre.Vi.De para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga. Los socios e hinchas de Independiente fueron víctimas de lo ocurrido en el partido ante la Universidad de Chile y nuestro compromiso es que puedan asistir a su cancha a alentar al equipo", comunicó el club.

Luego de la inspección de la Municipalidad de Avellaneda en el estadio este jueves y, en medio de la investigación judicial, Aprevide presentó el informe a La Liga Profesional y determinaron la suspensión del duelo del Rojo con el Calamar, consigna TyC Sports.

Este viernes, la Fiscalía N° 4 de Avellenda que investiga los incidentes ocurridos el pasado miércoles en el Libertadores de América entre barras de Independiente y de Universidad de Chile había solicitado que el Rojo no pueda jugar en su estadio con público. Ante esto, el Juzgado de Garantías N°3, a cargo de José Luis Arabito, primero había decidido que el club de Avellaneda pueda jugar en su club, pero solo a puertas cerradas. Eso si, dejó la posibilidad abierta para que lleven hinchas si mudaban la localía.