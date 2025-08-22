Asunción 2025: la entrerriana Carmela Cocco finalizó octava en lanzamiento de martillo

La entrerriana Carmela Cocco completó su participación en los Juegos Panamericanos Junior que se disputan en Asunción, Paraguay. La concordiense finalizó en el octavo puesto de la final de lanzamiento de martillo, celebrada este viernes en el estadio de atletismo de la cita continental que reúne a deportistas menores de 23 años.

Cocco logró un lanzamiento de 57,34 metros en su tercer intento, pero quedó a 8,68m de la ganadora del oro, la puertorriqueña Yarielis Torres (66,02m). Al podio lo completaron la ecuatoriana Nereida Santacruz (62,88m) y la mexicana Paola Bueno (61,84m), quedándose con la medalla de plata y bronce, respectivamente.

La concordiense, de 18 años (única en la prueba nacida en 2007) lanzó en seis oportunidades: 55,08 metros en su primer intento, 55,80m en el segundo, 57,34m en el tercero y 54,09 metros en el quinto, mientras que el cuarto y sexto intento fueron nulos.

Carmela no fue la única argentina en la competencia: Giuliana Baigorria se ubicó sexta, con una marca de 59,95 metros. El resto de las protagonistas fueron la puertorriqueña Yanielly Torres (4ª), la venezolana Yenniver Veroes (5ª), la mexicana Elvia Canela (7ª), la brasileña Agnys Dos Santos (9ª) y la guatemalteca Sophie Pérez (10ª).

Cabe destacar que el récord de la categoría es de 67,47 metros y fue registrado el 4 de diciembre de 2021 en Cali, Colombia.