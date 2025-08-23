Baltazar Itria obtuvo otro oro: ganó en K2 por 500 metros

Este domingo se disputaron las últimas finales del canotaje en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025. En ellas hubo protagonistas entrerrianos: tanto Baltazar Itria como Priscila Vukonich buscaron repetir la acción del viernes para ir a buscar una nueva medalla en sus respectivas finales.

El primero en competir fue Baltazar Itria, que junto a Vicente Vergauven participó de la final por el oro en K2 por 500 metros masculinos. Y fueron implacables: ganaron con cuatro segundos de ventaja respecto a la dupla uruguaya compuesta por Matías Maccio y Tadeo Arca.

Los argentinos necesitaron de un minuto, 45 segundos y 14 centésimas para cubrir la distancia de la competencia. El tercer puesto fue para los chilenos Matteo Cossio y Sebastián Alveal.

Baltazar Itria de esta manera cerró su participación en los Juegos Panamericanos con dos medallas doradas, ya que sumó el logro del sábado al obtenido el viernes en K4 por 500 metros masculinos.

Luego de la victoria, Itria habló con TyC Sports y expresó que en la pista tuvieron una complicación principal: el viento que venía desde el costado. “Lo complicado era el viento de costado, que no te permite remar cómodo. Por suerte lo sacamos adelante”, indicó.

Cuarto lugar para Vukonich

Luego de la participación de Itria, llegó el turno de la también paranaense Priscila Vukonich de salir en búsqueda de subirse al podio junto a Candela Velázquez en la competencia de K2 por 500 metros femenino.

Desafortunadamente la dupla femenina no pudo ingresar debido a que terminó en el cuarto lugar luego de dos minutos, ocho segundos y 66 centésimas de competencia, a más de nueve segundos de las mexicanas Ana Hernández y Naomi Campos, que resultaron las ganadoras. El podio lo completaron las chilenas Maira Toro y Fernanda Sepúlveda; y las cubanas Lismary Bombino y María Álvarez.

Vukonich cerró su participación en los Juegos Panamericanos con el oro obtenido en K4 por 500 metros y este cuarto lugar que la mantiene entre las principales competidoras de América.