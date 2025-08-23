El clásico rosarino destaca entre los partidos de Liga Profesional

Rosario Central y Newell's se llevarán la atención del sábado en la Liga Profesional.

La actividad correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional continuará este sábado con la disputa de cuatro partidos. El primero de los juegos iniciará a las 14.30, pero el plato fuerte estará en el clásico rosarino, que se disputará desde las 17.30 y será el duelo interzonal de la fecha.

14.30: San Lorenzo - Instituto (Zona B)

Desde las 14.30 el estadio Pedro Bidegain será sede del encuentro entre San Lorenzo e Instituto. El árbitro del cotejo por la Zona B será Fernando Echenique, acompañado en el VAR por Jorge Baliño. La transmisión de este encuentro será responsabilidad de la señal premium de TNT Sports.

El Ciclón llega habiendo perdido el invicto ante Platense por 2-1, resultado con el que quedó en la tercera colocación de la tabla con ocho puntos. La Gloria, por su lado, perdió 4-0 con Unión de Santa Fe en el duelo interzonal y está 13° con cinco unidades.

De no mediar nada extraño, este partido no tendrá participación entrerriana desde el arranque.

-Probables formaciones:

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Daniel Herrera; Elías Báez, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Juan Rattalino; Ezequiel Cerutti, Blanco Salinardi y Matías Reali.

DT: Damián Ayude.



Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Nicolás Zalazar, Gonzalo Requena, Lucas Rodríguez; Francis Mac Allister, Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Damián Puebla y Manuel Romero.

DT: Daniel Oldrá.

17.30: Rosario Central - Newell’s (Interzonal)

El duelo interzonal de la fecha lo protagonizarán Rosario Central y Newell’s Old Boys, creando un nuevo capítulo del clásico rosarino. El partido iniciará a las 17.30 en el estadio Gigante de Arroyito y contará con el arbitraje de Darío Herrera. En el VAR estará José Carreras. La transmisión será de ESPN premium.

Ambos vienen de empatar 1-1 en la última fecha. El Canalla lo hizo con Riestra, quedando en la quinta posición de la Zona B con siete puntos; mientras que la Lepra igualó con Defensa y Justicia, con lo que quedó undécimo en la Zona A con seis puntos.

A la espera de la confirmación oficial de las formaciones, se descartan las presencias entrerrianas desde el arranque. En el Canalla sí estará el ex Patronato Carlos Quintana.

-Probables formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignaco Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz.

DT: Ariel Holan.



Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Fabián Noguera, Victor Cuesta, Ángelo Martino; David Sotelo, Éver Banega; Luciano Herrera, Gonzalo Maroni y Carlos González.

DT: Cristian Fabbiani.

20: San Martín - Gimnasia (Zona B)

Para concluir la actividad del sábado habrá dos encuentros a partir de las 20, ambos por la Zona B. Uno será en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez, en San Juan, donde San Martín recibirá a Gimnasia de La Plata. El árbitro será Fernando Espinoza, acompañado por Luis Lobo Medina en el VAR. La transmisión será de ESPN premium.

El Verdinegro viene de igualar 0-0 como visitante ante Talleres de Córdoba, por lo que está undécimo con cinco unidades. El Lobo, por su lado, viene de perder como local ante Lanús por 2-1, con lo que quedó en la séptima posición, con siete unidades.

El partido contará con representación entrerriana, porque en el conjunto sanjuanino estaría desde el arranque el sanjustense Horacio Tijanovich.

-Probables formaciones:

San Martín: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch.

DT: Leandro Romagnoli.



Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Pedro Silva Torrejón; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Lucas Castro, Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

DT: Alejandro Orfila.

20: Atlético Tucumán - Talleres (Zona B)

En el otro encuentro por la Zona B que iniciará a las 20, Atlético Tucumán recibirá a Talleres de Córdoba en el estadio José Fierro. El árbitro del partido será Andrés Gariano, acompañado en el VAR por Salomé Di Iorio. La transmisión del encuentro correrá por cuenta de TNT Sports.

El Deca viene de obtener un empate agónico en Junín por 2-2, con lo que llegó a seis puntos y está en la octava posición; mientras que la T igualó 0-0 como local con San Martín de San Juan y está 12° en su grupo con cinco unidades.

Dentro de las probables formaciones se incluye la presencia del ex Patronato Matías Mansilla en el local, pero no habría jugadores entrerrianos en cancha.

-Probables formaciones:

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Coronel y Leandro Díaz.

DT: Lucas Pusineri.



Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Matías Gómez, Juan Portilla; Rubén Botta, Emanuel Reynoso, Rick; Valentín Depietri.

DT: Carlos Tévez.

Fuentes: Showsport, La Capital, 0221 y La Voz.